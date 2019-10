Medjugorje, ultimo messaggio di oggi 25 ottobre 2019 della Madonna

in Bosnia Erzegovina. Care Unimamme continuamo a pubblicare, per le mamme che ce l’hanno richiesto, i messaggi ufficiali di Medjugorje. Quello del 25 di ogni mese, come sappiamo, viene consegnato a Marja Pavlovic. Una tradizione che è iniziata nel 1981.

Messaggio Medjugorje del 25 ottobre 2019

Qui sotto potrete leggere il messaggio di oggi: “Cari figli! Oggi vi invito alla preghiera. La preghiera sia il balsamo per la vostra anima perché il frutto della preghiera è la gioia, il dare, il testimoniare Dio agli altri attraverso le vostre vite. Figlioli, se vi abbandonate completamente a Dio, Lui si occuperà di tutto, vi benedirà e i vostri sacrifici avranno senso. Io sono con voi e vi benedico tutti con la mia benedizione materna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.“

Di seguito vi riproponiamo anche l’ultimo messaggio, del 25 settembre scorso. “Cari figli! Oggi vi invito a pregare per le mie intenzioni affinché possa aiutarvi. Figlioli, pregate il rosario e meditate i misteri del rosario perché anche voi nella vostra vita passate attraverso le gioie e i dolori. In questo modo trasformate i misteri nella vostra vita perché la vita è un mistero finché non la mettete nelle mani di Dio. Così avrete l’esperienza della fede come Pietro che ha incontrato Gesù e lo Spirito Santo ha riempito il suo cuore. Anche voi, figlioli, siete invitati a testimoniare vivendo l’amore con il quale di giorno in giorno Dio vi avvolge con la mia presenza. Perciò, figlioli, siate aperti e pregate col cuore nella fede. Grazie per aver risposto alla mia chiamata“

