Un bambino di 8 anni ha investito tutti i suoi risparmi per realizzare il desiderio della mamma malata di cancro: incontrare RIcky Martin.

Thiago è un bambino spagnolo di 8 anni che vive a Cordoba con la madre che ha un tumore al cervello. La sua mamma però è una grande fan di Ricky Martin, la star di Puerto Rico che attualmente è in tour.

Così Thiago, per alleviare le sofferenze della mamma ha pensato di farle incontrare il suo cantante preferito. Il programma El Doce infatti ha organizzato un concorso che consente al vincitore di incontrare proprio Ricky Martin. Di recente, la commovente lettera del bambino è comparsa sui social media. Ecco che cosa ha scritto il piccolo Thiago: “Ciao, sono Thiago, ho 8 anni, ho comprato un ricco regalo con i miei risparmi in modo che possano goderne. L’unica cosa che chiedo è che mia mamma conosca Ricky Martin, non posso partecipare perché sono piccolo e con i miei risparmi non posso comprarle il biglietto e il regalo che mamma darebbe a Ricky Martin è la vita eterna e un abbraccio forte, perché la mamma è malata di tumore al cervello e quando la pungono con gli aghi io e i miei fratelli le facciamo ascoltare Ricky Martin, così mia mamma sorride con me ed è felice. Vi chiedo un aiuto affinché la mamma lo conosca e lo abbracci. Per favore. Dio e la Vergine mi aiutino. Mamma gli regalerà la vita eterna Thiagito.”

Con i suoi risparmi Thiago ha pagato la colazione agli autisti di El Doce in modo che la sua richiesta venisse conosciuta da più persone. Noi speriamo che arrivi a Ricky Martin e che il cantanto esaudisca il desiderio di questo bambino e della sua mamma.

Unimamme, cosa ne pensate di questa commovente richiesta comparsa su En24?

