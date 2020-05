Un bambino dorme su un cartone appoggiato a terra, come unico compagno un cane, a Manila, nelle Filippine. Questo lo scatto di un giovane di nome Ian Chioco.

Unimamme, oggi vi parliamo della foto di un bambino, forse orfano, costretto a dormire per strada, nelle Filippine.

La situazione dei bambini nelle Filippine

In questi mesi di chiusura forse abbiamo avuto modo di conoscere meglio i nostri piccoli e magari qualche volta avremo anche vissuto momenti di tensione per la difficoltà oggettiva di conciliare lavoro e gestione dei bambini. Al di là dei problemi, piccoli e grandi, di ciascuno, non dobbiamo mai dimenticarci di ciò che accade fuori dalle nostre 4 mura o in Paesi che non sono il nostro. La foto di cui vi parliamo oggi è stata scattata nelle strade di Manila, capitale delle Filippine. Lo scatto è di un giovane che si chiama Ian Chioco che ha pubblicato la foto sul suo profilo Facebook. Nella foto vediamo un bambino che dorme per strada, con accanto uno zainetto forse di un programma tv. Accanto a lui, come a vegliarlo, c’è un cane appoggiato sul suo braccio.

Durante la reclusione da cui stiamo cautamente uscendo, si è parlato molto di solitudine, di bambini impossibilitati a vedere gli amichetti, degli anziani che non potevano stare con figli e nipoti per timore del contagio, di persone che nemmeno con la Fase 2 possono scambiare 2 parole di persona con un amico perché, non ritenuto un congiunto, anche se magari è il tuo amico o amica da una vita. Secondo quanto riportato da un articolo su Avvenire, del settembre 2019, i bambini di strada nelle Filippine sono 250 mila, oltre 10 mila nella sola capitale, Manila, appunto. Non sono solo i bambini abbandonati dai genitori o rimasti orfani a vivere in queste condizioni, ma anche famiglie o gruppi di amici.

L’immagine, oltre ad aver generato indignazione, ha scatenato una polemica, perché c’è chi accusa Ian Chioco di aver scattato la foto senza aiutare il bambino, altri invece l’hanno ringraziato perché non ha fatto come molti altri che rimangono indifferenti, ma ha cercato di diffondere consapevolezza sul problema. Nei commenti c’è persino chi si è offerto di adottare sia il cane che il bambino. Unimamme, cosa ne pensate di questa vicenda di cui si parla su La Stampa?

