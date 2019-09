Un bimbo di 7 anni, Jermaine Bell, ha ricevuto un bel regalo per il suo compleanno dopo che la sua storia è diventata famosa.

Jermaine Bell è un bambino molto generoso e, per una volta, come nelle favole, la generosità è stata premiata.

Bambino usa soldi per aiutare le persone in difficoltà

Jermaine, che abita nella Carolina del Sud, aveva programmato di festeggiare i suoi 7 anni a tema Re Leone a Disney World.

Il bambino aveva anche messo da parte i suoi risparmi per realizzare la sua festa da sogno, ma ad un certo punto ha deciso di rinunciare e donare tutti i suoi soldi per una causa che gli sembrava più giusta.

Come saprete infatti la Florida è stata colpita dall’uragano Dorian e molte persone sono state evacuate.

Così il piccolo Jermaine con i suoi soldi ha pensato di comprare cibo e acqua per le persone colpite, mentre questi evacuavano Allendale.

“Volevo che le persone che viaggiavano per trasferirsi avessero del cibo da mangiare in modo che potessero godersi il viaggio verso il posto in cui dovevano stare”.

Jermaine ha persino preparato dei cartellloni con scritto: “hot dog gratis e acqua” che sono stati appesi sulla Highway 125 ad Allendale.

Aretha Grant, la nonna del bambino, è stata orgogliosa del nipote quando lui ha pregato per una famiglia e il suo ritorno.

“Lui ha persino pregato mentre loro erano qui a chiedere se la loro casa sarebbe stata al sicuro quando fossero tornati, quanto mi ha fatto commuovere”.

Questo bambino ha aiutato con i suoi soldi quasi 100 evacuati: “volevo essere generoso e vivere per dare”.

La storia di Jermaine ha colpito così tante persone che è stata finanziata una raccolta fondi su Go Fund me per raccogliere i soldi per mandare questo bimbo a Disney come regalo di compleanno.

In poco tempo sono stati raccolti 12 595 dollari. Molti soldi in più dell’obiettivo iniziale.

Così, alla fine Topolino e i suoi alleati hanno sopreso Jermaine offrendogli un viaggio di classe VIP a Disney World.

Unimamme, cosa ne pensate di questa vicenda di cui si parla su CBN News?