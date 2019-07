Un bambino afferma di essere la reincarnazione della principessa Diana.

Unimamme, oggi condividiamo con voi una notizia davvero curiosa, quella di un bimbo australiano che sostiene di essere la reincarnazione di Lady Diana.

Un bambino afferma cose sconcertanti sulla principessa Diana

Lady D. è morta il 31 agosto del 2017, ma ora, Billy Campbell, un bimbo australiano di 4 anni, dichiara di esserne la reincarnazione, sostenuto dai genitori.

Tutto è cominciato quando il bimbo ha notato il volto di Lady D. su una carta data alla sua mamma. “Guarda, sono io quando ero una principessa” ha esclamato il bimbo.

Il papà David dichiara che non ci sono ragioni per un simile comportamento, inoltre loro non hanno nessuna memorabilia reale e non hanno mai discusso la figura della Principessa del Galles.

L’uomo sostiene di aver messo alla prova le affermazioni del figlio mostrandogli una serie di castelli e chiedendogli di identificare il Balmoral.

Secondo il padre il piccolo ha individuato facilmente quello preferito dai Windsor.

Billy ha raccontato che lo spirito di Diana lo porta via ogni notte.

David e sua moglie non hanno idea di come il loro piccolo possa descrivere nei dettagli il Balmoral Castle visto che non c’è mai stato.

I genitori gli hanno posto anche altre domande, per esempio “chi c’era con te quando eri una principessa?” Il piccolo avrebbe risposto che aveva fratelli e sorelle, tra cui uno che si chiamava John.

In effetti la principessa Diana aveva un fratello con questo nome morto però un anno prima che lei venisse alla luce.

Unimamme, cosa ne pensate di questa strana vicenda raccontata sul Daily Mail?

Secondo voi come fa a conoscere dettagli così accurati sulla vita della principessa Diana quando era in vita?

Nel frattempo, i suoi eredi si apprestano a festeggiare il sesto compleanno del piccolo George.