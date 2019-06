Un bimbo di 9 anni ha usato i soldi della sua paghetta per saldare i debiti della mensa dei compagni.

Pochi mesi fa ci aveva colpiti la notizia del campione sportivo Candreva che aveva deciso di pagare la mensa ai bambini poveri di Minerbe.

Bambino aiuta i compagni in difficoltà

La sua decisione era scaturita quando aveva fatto scandalo la notizia di una bimba condannata a mangiare tonno e cracker a mensa perché i genitori non potevano pagare per lei.

Oggi però vi annunciamo che un bimbo di 9 anni ha compiuto un gesto ancora più altruistico.

Ryan Kirkpatrick infatti è un bambino che frequenta la terza elementare presso la scuola West Park Elementary School di Napa, in California.

Il piccolo è rimasto molto colpito quando la mamma gli ha spiegato che le famiglie di alcuni compagni non potevano permettersi di pagare la mensa scolastica che può arrivare a un massimo di 3,25 dollari al giorno.

Ryan ha così deciso di prendere in mano la situazione e di pagare per i coetanei utilizzando i suoi risparmi.

“Che cosa vuoi fare” avrebbe chiesto la mamma al figlio che, per tutta risposta ha detto: “credo di poter pagare io”.

Mamma Kylie ha raccontato: “credo che si trattasse di 74,50 dollari, quando mi ha risposto in quel modo gli ho chiesto se fosse sicuro e io gli ho risposto di sì”.

Ryan ha usato la sua paghetta che normalmente usa per l’attrezzatura sportiva e l’ha usata per aiutare i suoi compagni in difficoltà.

“Volevo che capissero che ci sono persone che pensano a loro, perché non ti stai dando delle arie sulle cose. Voglio che si sentano felici per il fatto che qualcuno pensa a loro”.

Ryan ha quindi versato la quota stabilita in maniera anonima, la scuola però ha rimarcato che continua a distribuire pasti caldi anche ai bimbi col debito.

Unimamme, cosa ne pensate del gesto di questo bimbo di cui si parla su Abc7news?

Sareste orgogliose di avere un figlio così?