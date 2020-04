A Foggia sono stati partoriti tre gemelli: Angelo, Andrea e Alicia.Un vero inno alla vita in questo momento difficile.

Unimamme, oggi vi parliamo di una bella storia, quella di 3 gemellini, 2 maschietti e una femminuccia, venuti al mondo a Foggia.

3 gemellini nati a Foggia in piena emergenza Coronavirus

La nascita di uno o più bambini è sempre un lieto evento da festeggiare, ma ancora di più in questo periodo in cui tante famiglie, purtroppo, piangono parenti o amici portati via dal coronavirus. Quella di oggi, però, è una storia di speranza. Tre gemellini: Angelo, Andrea e Alicia sono venuti alla luce presso il Policlinico Riuniti di Foggia alla 32° gravidanza. Non è stata una gestazione semplicissima e infatti quella della loro mamma era una gravidanza a rischio, gestita nel reparto appropriato, diretto dal dottor Lorenzo Lo Muzio e coadiuvato dalla dott.ssa Alessandra d’Apolito, della struttura di Ostetricia e Ginecologia ospedaliera, direttore il dott. Francesco Saverio De Mattaeis.

La mamma dei piccoli, nella sua pancia, portava tre piccini: i due maschietti in 2 sacchi amniotici separati, ma con un’unica placenta, la femmina con un’unica placenta. I gemelli sono cresciuti bene durante la gravidanza. Dopo l’ecografia morfologica, la mamma dei bimbi ha iniziato a riscontrare fatica e dolore, ma ha sopportato. Ora i piccini sono ricoverati presso la struttura di Terapia Intensiva Neonatale presieduta dal dottor Gianfranco Maffei. Ecco che cosa ha detto il direttore generale del Policlinico Riuniti Dott. Vitangelo Dattoli. “Ancora una volta la vita ci sorprende e ci dà coraggio. In questo momento di grave emergenza sanitaria che sembra averci tolto la gioia di vivere, la nascita di questi bambini rappresenta un segno di speranza e un inno alla gioia oltre le paure e alle tante difficoltà”.

