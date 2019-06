Un uomo ha violentato i figli per anni con la complicità delle compagne, ora è stato condannato a 341 anni di carcere.

Il 28 maggio scorso, Christopher Sena, un uomo di 52 anni, padre di 7 figli, è stato condannato a 54 ergastoli, con un minimo di permanenza in prigione di 341 anni.

Un padre pedofilo condannato a una meta molto dura

L’uomo, di Las Vegas, è stato condannato insieme alla sua attuale moglie e alla sua ex moglie per aver violentato per 12 anni i suoi figli, costringendoli a fare sesso con lui e le sue compagne.

Già nel 2014 Sena e la moglie: Deborah Sena e l’ex moglie Terri Sena erano stati condannati per aver abusato sessualmente di diversi bambini.

Ora però è giunta la condanna definitiva per il pedofilo.

Le violenze sono state scoperte dopo che Deborah Sena, un altro adulto e uno dei figli ormai cresciuto avevano descritto a un avvocato gli abusi subiti. L’avvocato aveva poi contattato la polizia e una squadra SWAT aveva fatto irruzione nel caravan di Sena nella base aerea di Nellis.

La moglie e l’ex moglie sono state condannate all’ergastolo scon possibilità di rilascio sulla parola dopo 10 anni di prigione. Entrambe le donne avevano patteggiato e sono state condannate per aver permesso che le violenze si verificassero.

Nel corso del processo, durato un mese, ciascuno dei 7 figli, la moglie e l’ex moglie hanno raccontato le violenze sessuali sofferte per mano di Sena.

James Sweetin, procuratore distrettuale ha detto “gli abusi sono durati per quasi 20 anni“. L’uomo ha aggiunto: “sappiamo chi è perché lo ha dimostrato per oltre un decennio. Tutto ciò è stato fatto senza preoccupazione per i bambini o per chiunque altro. Questo è ciò che voleva, ed è ciò che ha ottenuto” riferendosi alla condanna per 95 reati sessuali tra cui: violenza sessuale su minore, incesto, produzione di pornografia, oscenità con minori di 14 anni, abusi su minori.

L’uomo infatti registrava gli atti perversi che infliggeva ai figli, insieme alle due donne adulte, così i funzionari hanno potuto entrarne in possesso. In uno dei filmati si vedono i figli di Sena fare sesso con il cane di famiglia.

Una delle sue vittime, ora adulta, ha dichiarato durante le udienze: “ero solo un oggetto per lui per fare cose orribili, perché non c’era nessuno a dirgli di fare diversamente, sarei stato meglio senza di lui nella mia vita”.

Poco prima del suo arresto il pedofilo aveva pubblicato un post su Facebook in cui diceva di amare la sua famiglia, aveva aggiunto che uno dei figli aveva ricevuto una preziosa lezione dopo essere stato costretto a ripulire la casa perché aveva fatto un disastro.

Aveva anche aggiunto che lui e Deborah erano “la coppia migliore del mondo”.

Dal momento che le violenze sono andate avanti così a lungo la polizia di Los Angeles pensa che le vittime possano essere anche di più.

Unimamme, l’unica nota positiva di questo caso è il fatto che questi tre pedofili sono in carcere e non potranno fare più del male a nessuno.

Cosa ne pensate di quanto raccontato su Ktnv?

