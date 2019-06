Un papà lancia un appello per trovare lavoro al figlio e questo diventa virale.

Un papà ha lanciato un curioso appello per cercare lavoro per il figlio che non si è impegnato abbastanza a scuola.

Il messaggio di questo papà è stato pubblicato nel gruppo Facebook Cerco Offro Lavoro Monza e Brianza ed è diventato virale in breve tempo.

Un papà trova una punizione per il figlio bocciato a scuola

Il padre chiarisce subito che vuole dare al figlio una lezione e che quindi il compenso passa in secondo piano, tanto da offire anche un baratto, quindi in caso di lavoro nel campo della ristorazione il figlio lavativo potrebbe lavorare e il papà e la mamma recarsi al ristorante per mangiare gratis.

Moltissime persone hanno commentato questo annuncio, a volte con ironia, a volte mostrando solidarietà nei confronti del ragazzo costretto a lavorare gratis.

A ogni modo la maggior parte delle persone sta dalla parte del genitore. Qualcuno ha ricordato di aver ricevuto un trattamento simile a causa di un insuccesso scolastico.

“Mio padre mi mandò a fare il manovale in un cantiere edile per tutta l’estate. Mi sono diplomato e poi laureato con lode”.

Un altro ha deciso di tenere in considerazione questa opzione per i figli. “Considerato com’è mio figlio quasi quasi prendo spunto”.

Qualche professore addirittura lo ringrazia: “gli farei un monumento e lo chiamerei a dare lezioni di vita agli altri genitori”.

Alla fine, però, il post è stato cancellato.

Chissà, magari il papà in questione ha deciso per una pena più mite per il figlio, oppure ha trovato il lavoro più adatto a lui.

Unimamme, voi cosa ne pensate di questo curioso annuncio?

A voi è mai capitato di dover trovare una punizione simile per i vostri figli?

