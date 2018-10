Un uomo che ha già scontato diverse condanne per violenza sessuale su minori ha deciso di farsi castrare.

Quando si ascoltano le cronache di reati molto gravi, come le violenze sessuali sui minori, spesso si invoca la castrazione chimica.

Nel corso di un’intervista esclusiva su Quarta Repubblica, un pedofilo la cui identità è sconosciuta ha dichiarato di aver scelto la castrazione chimica.

L’uomo ha già scontato 10 anni in prigione di cui sei in clinica psichiatrica, per un totale di 3 arresti tutti per violenze sessual sui minori.

Il pedofilo ha spiegato che la sua condizione gli sembra irrecuperabile.

“I miei amici mi dicevano che ero sempre nervoso: pensavo solo al sesso. Da quando ho iniziato la terapia, sto meglio”.

Qualche tempo fa anche noi vi avevamo parlato dei Paesi in cui la castrazione chimica è obbligatoria o volontaria.

Il governatore della Regione Friuli, Massimiliano Fedriga, non la ritiene una punizione, ma una tutela dell’incolumità pubblica.

Il primario di urologia dell’Università Federico II di Napoli, prof Vincenzo Mirone, cerca diffondere cautela sull’uso della castrazione chimica.

“Consiste nel ridurre i livelli di testosterone, il percorso si può realizzare con degli anti androgeni, cioè dei contro testosterone. Si preferisce orientarsi su meccanismi intramuscolari“.

La terapia inoltre va ripetuta nel tempo, ogni settimana o ogni mese. Esistono però effetti collaterali, nei giovani sotto i 25 anni in Germania e Finlandia l’utilizzo è contenuto perché c’è il rischio di patologie gravi ai testicoli.

Unimamme, voi cosa ne pensate di questo argomento di cui si parla su Tg com 24?