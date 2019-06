I frati di Sant’Antonio hanno organizzato un evento per aiutare i single a trovare l’anima gemella.

In questi tempi dove sempre più persone usano App per incontri, colpisce la partecipazione a un evento a sfondo religioso organizzato dai Frati di Sant’Antonio per trovare la propria dolce metà.

Anima gemella: un evento organizzato dai frati viene preso d’assalto

L’evento si intitola: “Sant’Antonio casamenteiro” ed è in’iniziativa dedicata, appunto, ai single.

Quando i diligenti frati hanno controllato le richieste di partecipazione si sono accorti che si erano già registrate 500 persone, all’appuntamento si sono presentati altri 200 single che però hanno potuto partecipare solo alla messa e all’epericena, ma non al seminario.

In tanti, come testimoniano le cifre, contano ancora sull’intercessione di un santo, per la precisione Sant’Antonio, per trovare la loro anima gemella.

Il Gruppo Sale dei Santuari Antoniani di Camposampietro ha deciso di tenere un incontro dedicato alle motivazioni che inducono le persone a stare da soli durante l’età adulta.

L’evento è stato aperto a uomini e donne dai 20 ai 50 anni che non hanno ancora trovato una “stabilità emotiva, sentimentale e spirituale”.

Un trentenne partecipante ha dichiarato: “le occasioni per avere una relazione non mi sono mai mancate, ma ora sento il bisogno di trovare qualcuno con cui condividere principi e progetti. Un aspetto che a lungo ho tralasciato, mettendo al primo posto il lavoro”.

Un’altra donna aggiunge: “ho deciso di buttarmi, non per trovare qui l’anima gemella, ma perché con la devozione un domani la persona giusta arriverà».

I partecipanti arrivano da zone diverse: Padova, Venezia, Treviso, Brescia, perché ovviamente il desiderio di trovare un compagno per la vita non conosce limiti.

Unimamme, cosa ne pensate di questa iniziativa di cui si parla su La Stampa?

Voi avreste partecipato se non aveste avuto già un compagno o un marito?

Secondo voi l’intercessione di un Santo può aiutare?

Leggi anche > Cercare l’anima gemella ti impedisce di essere felice