Una mamma ha partorito con una cisti nella milza di 18 cm.

Unimamme, oggi vi parliamo di un nuovo, grande trionfo della medicina italiana. Una mamma ha potuto partorire nonostante una cisti di 18 cm sulla milza.

Intervento da libri di storia della medicina in Italia

Questo incredibile risultato è stato ottenuto grazie a una staffetta medica multidisciplinare degli Ospedali Sant’Anna e Molinette di Torino.

Si tratterebbe quindi del secondo caso al mondo di parto spontaneo a fine gravidanza, anche se nel precedente la cisti era lunga “solo” 13 cm.

“Finora un solo caso in letteratura mondiale descritto nel 2016 aveva previsto un parto spontaneo a termine di gravidanza con esito favorevole per la madre e per il feto” osservano dalla città della Salute di Torino.

La mamma aveva appreso di avere una cisti nel corso di un‘ecografia alla 32° settimana, la massa le aveva spostato l’utero e un rene, ma era asintomatica.

La donna è stata quindi ricoverata in Ginecologia e Ostetricia 2 presso l’Ospedale Sant’Anna e, successivamente, è stata trasferita in chirurgia d’urgenza.

I medici si sono organizzato per l’intervento con riunioni congiunte a cui hanno partecipato: ostetriche, ginecologi, neonatologi, chirurghi generali ed anestesisti.

Per questa mamma sussisteva il rischio di rottura spontanea della cisti e il rischio ostetrico, in caso di taglio cesareo per un parto tradizionale.

I medici hanno deciso quindi per ridurre al minimo le possibili gravi conseguenze dovute alla rottura della milza. All’interno della sala operatoria è stata allestita una sala da travaglio per ridurre i tempi di un eventuale intervento di chirurgia d’emergenza.

La bambina è venuta alla luce dopo 6 ore e ora è ricoverata in Neonatologia universitaria diretta dal professor Enrico Bettino.

Unimamme, voi cosa ne pensate di questo incredibile intervento avvenuto in Italia e di cui si parla su La Stampa?

Leggi anche > Napoli: mamma incinta con un angioma epatico è stata salvata con un intervento unico