Una mamma ha inventato delle cinture di sicurezza molto particolari e utili per bambini con bisogni speciali.

Tutti i genitori desiderano che i figli siano sempre al sicuro, ma nella vita ci sono tanti imprevisti, come per esempio inicidenti stradali in cui i piccoli potrebbero avere bisogno di assistenza.

Una mamma trova una brillante soluzione a un problema

Natalie Bell è una mamma australiana di Victoria che ha un’impresa chiamata Personalised By Nat dove produce articoli personalizzati per genitori e figli.

Natalie ha una figlia di nome Shae, sorda, per questo motivo il pensiero che possa trovarsi in un incidente automobilistico l’ha spinta a creare un prodotto che è piaciuto a molti genitori con figli con bisogni speciali.

Ecco cosa ha scritto su Facebook: “mi sono sempre chiesta cosa accadrebbe se fossi coinvolta in un incidente d’auto insieme a mia figlia e non potessi dire ai medici che mia figlia non può fare una risonanza magnetica per il suo impianto cocleare, ora non devo più preoccuparmi con queste copri cinture di sicurezza. Possono essere adattate per ogni bisogno speciale in modo che il team medico lo sappia se voi non potete dirlo”.

Queste cover possono essere attaccate alle cinture di sicurezza o anche agli zaini grazie allo strap.

Natalie offre cover diverse per problemi diversi.

In realtà esistono anche i braccialetti, ma questi spesso vengono coperti dai vestiti. Per questo motivo le sue cover per cinture di sicurezza sono utili.

Queste cover sono disponibili sul suo sito Personalised by Nat al prezzo di 15 dollari.

Ci potrebbero volere dalle 2 alle 4 settimane per spedire il prodotto.

“Sono sorda, ho un impianto cocleare, non fare risonanza magnetica”

“Ho l’autismo, potrei resistere a chi cerca di darmi aiuto”

Ho la Sindrome di Down potrei resistere a chi mi dà aiuto

Il mio nome è Shae, non parlo e ho l’epilessia.

Ho il diabete di tipo 2 sono insulino dipendente.