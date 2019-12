La polizia colmbiana ha arrestato un uomo che ha finto di essere il padre di una neonata che non era sua. Arrestato e le indagini sono in corso.

Gli agenti dell’immigrazione della Colombia hanno arrestato nell’aeroporto internazionale di Cartagena de Indias un cittadino italiano che era in partenza per partire per Amsterdam. L’uomo aveva con se una neonata che da dei controlli è risultata non essere sua. con una neonata, risultata non sua. La mamma biologica della bimba è stata rintracciata: “Gliel’ho consegnata affinché potesse avere una vita migliore”. Le indagini sono in corso per capire bene cosa è successo.

Uomo arrestato in Colombia che ha finto di essere il padre di una neonata non sua

Un uomo italiano di 49 anni, originario di Brugine, in provincia di Padova, Mirco Coccato, è stato arrestato dagli agenti dell’ufficio migrazione all’aeroporto della Colombia. L’uomo è stato accusato di “soppressione, alterazione e supposizione di stato civile” di una neonata. Infatti, l’uomo si era presentato ai controlli aereoportuali con una neonata di soli 18 giorni. Entrambi erano pronti per imbarcarsi per Amsterdam, ma poi è stato fermato perché le forze dell’ordine hanno scoperto che quella neonata non era sua.

Secondo un comunicato diffuso da Migracion Colombia, riportato dalla stampa locale ed in particolare dal quotidiano El Tiempo, i sospetti sono emersi quando ad un controllo un funzionario ha notato che il documento della bimba, di cui l’italiano, visibilmente alterato, sosteneva di essere il padre biologico, aveva una data di partenza che non coincideva con quella effettiva del viaggio, come riportato da FanPage. Inoltre il documento firmato dalla mamma della neonata aveva un’irregolarità. La polizia ha tenuto in stato di fermo l’uomo ed ha fatto dei controlli su i suoi viaggi. Si è scoperto che era stato già in Colombia 4 volta, ma che nessuna di esse coincideva con la sua presunzione di paternità. Infatti, l’ultima volta che era stato nel paese sudamericano è stato 17 mesi fa.

Mentre si stavano facendo i controlli è arrivata anche la presunta madre biologica della bambina che ha dichiarato di “averla data a Coccato affinché potesse avere una vita migliore”. Da qui l’arresto e la neonata per il momento è stata momentaneamente assegnata ai servizi sociali.

Le autorità locali stanno indagando sulla vicenda per capire se l’uomo volesse solo una figlia o se faccia parte di una rete di trafficanti di minori. Anche la madre potrebbe affrontare accuse nel caso.

