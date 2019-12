Vacanze di Natale 2019/2020, il calendario della fine e dell’inizio delle vacanze scolastiche Regione per Regione. Le date.

Per l’anno scolastico che è in corso, 2019/2020, le vacanze di natale sono sicuramente le più attese da studenti e docenti perché sono le più lunghe. Infatti inizieranno oggi, 20 dicembre, per finire dopo l’Epifania, il 6 gennaio 2020. Le date delle vacanze di Natale variano da regione a regione, in base al calendario scolastico che è stato approvato ad inizio anno da ognuna di esse. Ad esempio, gli studenti della provincia di Bolzano staranno a casa per più tempo di tutti.

Vacanze di Natale 2019/20: le date per ogni Regione

Le feste natalizie sono un momento atteso da tutti, grandi e piccini, ma sopratutto per gli studenti che dopo alcuni mesi di scuola non vedono l’ora di rilassarsi, di passare un poco di tempo con la propria famiglia e di fare qualche attività divertente con amici e parenti.

I giorni di vacanza non sono per tutti uguali, ma quest’anno sono comunque tanti per tutti gli studenti Italiani. Di seguito l’ultimo giorno di scuola del 2019 ed il primo del 2020 per le varie regioni:

Abruzzo : dal 24 dicembre al 6 gennaio 2020

: dal 24 dicembre al 6 gennaio 2020 Basilicata : dal 23 dicembre al 6 gennaio 2020

: dal 23 dicembre al 6 gennaio 2020 Bolzano : dal 21 dicembre al 6 gennaio 2020

: dal 21 dicembre al 6 gennaio 2020 Calabria : dal 23 dicembre al 6 gennaio 2020

: dal 23 dicembre al 6 gennaio 2020 Campania : dal 21 dicembre al 6 gennaio 2020

: dal 21 dicembre al 6 gennaio 2020 Friuli Venezia Giulia: dal 23 dicembre al 6 gennaio 2020

dal 23 dicembre al 6 gennaio 2020 Emilia Romagna: dal 23 dicembre al 6 gennaio 2020

dal 23 dicembre al 6 gennaio 2020 Lazio: dal 23 dicembre al 6 gennaio 2020

dal 23 dicembre al 6 gennaio 2020 Liguria: dal 23 dicembre al 6 gennaio 2020

dal 23 dicembre al 6 gennaio 2020 Lombardia: dal 23 dicembre al 6 gennaio 2020

dal 23 dicembre al 6 gennaio 2020 Marche: dal 24 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020

dal 24 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020 Molise: dal 23 dicembre al 6 gennaio 2020

dal 23 dicembre al 6 gennaio 2020 Piemonte: dal 23 dicembre al 6 gennaio 2020

dal 23 dicembre al 6 gennaio 2020 Puglia: dal 23 dicembre al 6 gennaio 2020

dal 23 dicembre al 6 gennaio 2020 Toscana: dal 24 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020

dal 24 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020 Sardegna: dal 23 dicembre al 6 gennaio 2020

dal 23 dicembre al 6 gennaio 2020 Sicilia: dal 23 dicembre al 7 gennaio 2020

dal 23 dicembre al 7 gennaio 2020 Veneto: dal 23 dicembre al 6 gennaio 2020

dal 23 dicembre al 6 gennaio 2020 Valle d’Aosta: dal 23 dicembre al 6 gennaio 2020

dal 23 dicembre al 6 gennaio 2020 Umbria: dal 23 dicembre al 6 gennaio 2020

Quest’anno, Natale, il 25, cade di mercoledì e di conseguenza la vigilia, il 24, è di martedì per questo in molte regioni la scuola finisce il sabato precedente.

In qualche regione si andrà a scuola anche il lunedì 23 dicembre. Per tutti il ritorno in classe sarà lunedì 7 gennaio 2020.

Voi unimamme aspettate o temete l’inizio delle vacanze scolastiche?

