Vanessa Incontrada e la commovente lettera ricevuta dal figlio per il compleanno.

La presentatrice, modella e attrice Vanessa Incontrada ha compiuto 41 anni lo scorso 24 novembre. Per lei gli auguri più speciali sono arrivati dal compagno e soprattutto dal figlio, che le ha scritto una bellissima e commovente lettera. Ecco cosa è successo.

Vanessa Incontrada e la lettera dal figlio per il compleanno

La bellissima Vanessa Incontrada ha compiuto gli anni domenica 24 novembre, spegnendo 41 candeline. Per lei sono arrivati tantissimi auguri, dagli amici, dai fan e dagli ammiratori, ma quelli più sentiti sono stati gli auguri del compagno, l’imprenditore Rossano Laurini, e soprattutto di loro figlio Isal, 11 anni.

In un post su Instagram, pubblicando uno splendido e affascinante scatto di Vanessa in bianco e nero, Rossano Laurini ha scritto: “Auguri anima buona. E non guardarmi così che mi fai arrossire. Vanessa Incontrada ti amo“, con tanto di cuoricini. Ogni donna capitolerebbe di fronte a un messaggio di auguri di compleanno e una dichiarazione d’amore così diretta. Immaginiamo soltanto quante donne possano invidiare, benevolmente, Vanessa per questo messaggio del suo compagno.

Accanto agli auguri del compagno, tuttavia, ci sono anche quelli del figlio Isal, nato nel 2008 dalla relazione della coppia. Isal ha scritto una commovente lettera per mamma Vanessa che l’ha pubblicata su Instagram. “Ciao mamma – si legge sul foglio di una lettera scritto a mano – Io e babbo ti abbiamo fatto un pensiero con tutto il nostro cuore e amore. Ti volgiamo moltissimo bene e sarai sempre nei nostri cuori e ti aiuteremo quando ne avrai più bisogno. Happy Birthday“. Sotto il messaggio di auguri è diesegnato un cuore, con scritto “I love you” all’interno. Dai bordi del cuore, disegnato in rosso, partono due frecce che indicano ciascuna gli uomini di Vanessa: il figlio (Isal) e il compagno (Indicato come “babbo”).

Per Vanessa Incotrada non potevano esserci auguri più belli e infatti è lei stessa a pubblicare su isntagram la lettera di auguri del figlio, scrivendo in didascalia: “Oggi festeggio il nostro amore e il mio splendido compleanno. Con voi ho tutto!“. Accanto al messaggio compaiono una faccia sorridente, un curoicino e una torta di compleanno!

Tanti auguri Vanessa Incontrada!

Che ne pensate unimamme di questi messaggi di auguri? Non sono bellissimi?

Vanessa Incontrada è nata il 24 novembre del 1978 a Barcellona, da madre spagnola e padre italiano. Il cognome Incontrada è di origine napoletano. È cresciuta tra la Spagna e l’Italia, ha iniziato la carriera di indossatrice all’età di 17 anni dopo aver vinto in Spagna il concorso per aspiranti modelle Look Of The Year dell’agenzia di moda Elite. La carriera nella moda l’ha portata in Italia, dove ha iniziato a lavorare anche in tv, poi anche in radio e infine al cinema. Oggi Vanessa lavora come conduttrice tv e attrice.