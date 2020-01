Violentata da 500 uomini da quando aveva solo 11 anni. Una vittima di una banda di pedofili che ha tormentato l’Inghilterra per molti anni.

Una ragazzina è stata stuprata per sette anni di seguito da quando aveva solo 11 anni. È questo l’incubo di Jennifer, nome di fantasia, una donna inglese oggi 40enne che ha deciso di raccontare la sua storia. Anche se l’incubo è finito la sua vita è segnata. Gli uomini che l’anno violentata erano soliti attirare le ragazzine a delle feste, dopo averle fatte bere e dopo averle drogate le violentavano senza pietà.

Violentata da 500 uomini: la triste storia di una ragazzina di 11 anni

Jennifer, una ragazzina di Telford, Inghilterra è stata violentata per anni da un folto gruppo di uomini nello Shropshire, contea delle Midlands inglesi. La donna, ad oggi, che ha 40 anni ha raccontato di essere stata violentata da oltre 500 uomini durante un calvario durato 7 anni. A banda di delinquenti per 40 anni è stata la causa di numerosi abusi.

Le ragazze venivano drogate, picchiate e violentate dai membri della banda, attiva fin dagli anni ’80. Tre persone sono state uccise e altre due sono morte in seguito a incidenti legati al traffico di vittime innocenti.

Al Sunday Mirror, Jennifer, che adesso è mamma, ha raccontato che quando aveva solo 11 anni un ragazzo che frequentava le aveva presentato un suo parente anziano. Questa era una trappola, uno stratagemma per attirare le bambine che poi venivano violentate. Inoltre, Jennifer ha raccontato di essere stata violentata anche da 10 uomini a notte. Un vero incubo, tra i 14 ed i 16 anni non frequentava la scuola, quando ritornò in classe un’insegnante le fece notare che ormai era troppo tardi per riprendere gli studi. Subito dopo divenne una sorta di “schiava” per un uomo che la portava in giro per il Paese per farla violentare da estranei: “Se non facevo quello che mi diceva mi picchiava. Pensavo che l’unica via d’uscita fosse la morte, perché ero andato alla polizia e non volevano aiutarmi. La mia vita era un inferno, mi sentivo così sola. Mi hanno anche rinchiuso in un appartamento con sbarre di ferro, per tre o quattro giorni. Mi fu detto che la polizia pensava che fossi stata rapita, ma non hanno fatto nulla”.

L’uomo che l’ha resa schiava era già conosciuto dalle forze dell’ordine per sospetto stupro di gruppo. Un portavoce della polizia ha dichiarato al giornale inglese che il caso verrebbe approfondito “se solo venissero alla luce maggiori informazioni”. La polizia delle West Midlands non aveva alcuna traccia della denuncia presentata da Jennifer quando aveva 17 anni, ma ha detto che prende sul serio tutte le accuse di abusi sessuali che si sono consumati anche in passato. A seguito di queste parole, Jennifer ha annunciato che fornirà le prove richieste e sostiene che la polizia non l’abbia mai aiutata e che l’ha anche arrestata per prostituzione in più occasioni. Infatti a soli 19 anni aveva già a suo carico 52 condanne.

Jennifer non era la sola ad essere caduta nella trappola della banda, una ragazza di 16 anni, Lucy Lowe, fu uccisa nel 2000 insieme a sua madre e a sua sorella dopo che un uomo di 26 anni, che l’aveva messa incinta a 14 anni, aveva dato fuoco alla loro casa. Fu incarcerato per omicidio, ma non per crimini sessuali. Anche una 13 enne, Rebecca Watson, deceduta in un incidente d’auto nel 2002, era finita nella mani della banda. E la sua amica Vicky Round era morta in seguito a un’overdose dopo che la banda l’aveva introdotta alla cocaina quando aveva appena 12 anni.

