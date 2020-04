Un bimbo di 5 anni scappa di casa dove viveva con i nonni perché vuole riabbracciare la sua mamma.

La voglia di riabbracciare la sua mamma ha spinto un bambino a scappare di casa per cercare di raggiungere la madre. Il piccolo è stato notato dagli uomini dalla Guardia di Finanza che dopo averlo fermato lo hanno riportato a casa.

Bimbo scappa di casa: i nonni lo cercano nell’abitazione, lo trova la Guardia di Finanza

La storia in questione è stata raccontata dalla stessa Guardia di Finanza attraverso un tweet: “Bimbo di 5 anni scappa dai nonni per rivedere la madre impegnata in prima linea nell’emergenza #covid-19. La “fuga” è durata pochi istanti grazie all’intervento di una pattuglia #GdF che lo ha riportato a #casa”.

#Pordenone Bimbo di 5 anni scappa dai nonni per rivedere la madre impegnata in prima linea nell’emergenza #covid-19. La “fuga” è durata pochi istanti grazie all’intervento di una pattuglia #GdF che lo ha riportato a #casa. #NoiConVoi pic.twitter.com/39mpD0aAmo — Guardia di Finanza (@GDF) April 14, 2020



E’ andata proprio così il piccolo di 5 anni da un mese abita con i nonni a Pordenone, Fiuli Venezia Giulia, e dopo un litigio ha deciso di scappare di casa.

La mamma è un medico che lavora in un ospedale di Trieste, ed aveva deciso di lasciarlo a casa dei genitori per evitare qualsiasi rischio di contagio.

Ieri pomeriggio, il piccolo, forse annoiato, ha deciso di riempire il water dei nonni con della carta igienica. Sgridato dai nonni per il suo comportamento ha deciso di uscire di casa senza farsi notare con l’intento di chiedere un passaggio per andare a riabbracciare la sua mamma che lavora a Trieste.

Come riportato anche da il Messaggero, a pochi centinai a di metri da casa, la pattuglia della Guardia di Finanza ha notato il piccolo che era in strada tutto da solo e dopo avergli parlato lo hanno accompagnato a casa dai nonni, i quali lo stavano cercando a casa pensando che il piccolo fosse ancora offeso per essere stato rimproverato e che si fosse nascosto in casa.

Voi unimamme cosa ne pensate di questa dolcissima storia che per fortuna ha avuto un lieto fine? Anche i vostri bambini stanno diventando intrattabili?

