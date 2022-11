Farà bene a guardarsi le spalle da chi ‘sembra’ suo amico: questo segno sarà in pericolo nei prossimi giorni, deve aprire bene gli occhi.

Quest’anno non lo abbiamo trascorso con la gioia nel cuore. Anche per coloro che hanno vissuto dei mesi all’insegna della tranquillità e con il sorriso, quello che è successo intorno ha sempre portato preoccupazioni. Una vera quiete non l’abbiamo mai veramente provata. A tutto questo si è aggiunta una situazione economica che è andata peggiorando e che sembra sempre più difficile da risolvere.

Stanno cercando di trovare un modo per far respirare le famiglie ma ancora oggi risulta spesso lontano. In attesa di scoprire nuovi cambiamenti, vi sveliamo che cosa succederà grazie all’oroscopo. Gli astri ci informano su cosa possa accadere e possiamo anche avere una visuale generica del futuro, pensando al nuovo anno. Per qualcuno è arrivato il momento di sorridere, mentre per altri sarà ancora dura andare avanti senza sentire un peso sul petto.

Ci sono alcuni segni che hanno affrontato questo periodo in maniera impeccabile, non si sono mai lasciati condizionare. Questi sono quelli più combattenti che riescono sempre a trovare una soluzione anche dove spesso risulta davvero impossibile. Per altri invece, parliamo di coloro che hanno sempre quell’ansia addosso che non li lascia liberi, è stato molto più difficile. E’ bastata una caduta per farli sprofondare. Nei prossimi giorni tutto procederà bene per un segno zodiacale ma dovrà guardarsi le spalle perchè un amico potrebbe non rivelarsi tale.

L’arrivo del mese di novembre non ha portato belle notizie a tutti i segni dello zodiaco. Qualcuno l’ha vissuto con la paura nel cuore, altri invece si sono rimboccati le maniche e hanno saputo come allontanarla. Questa situazione di malessere non accompagnerà il ‘futuro’ del Cancro.

Le persone nate sotto questo segno vivranno bene il periodo che sta per arrivare. Sarà naturalmente difficile affrontare tutte le difficoltà che si troveranno davanti ma non impossibile per loro. Le finanze non hanno subito un crollo, nonostante ci siano state delle perdite: i soldi non vi mancano. Potrebbero essere in arrivo delle belle novità che vi faranno sorridere. Purtroppo, per quanto riguarda l’amicizia, non tutto è come appare: aprite gli occhi, perchè un amico potrebbe rivelarsi il vostro più spietato nemico.

Questo potrebbe fare cose che vi spiazzeranno completamente, fino a farvi perdere fiducia in questo sentimento. In amore, per fortuna, proverete delle emozioni indimenticabili. La passione nel rapporto di coppia sarà molto forte. Inizierete a pensare di poter costruire qualcosa di solido con il partner. Lo stesso accadrà per i single che vivranno incontri interessanti.