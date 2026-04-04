Vuoi cambiare taglio di capelli? Non andare dal parrucchiere se non hai usato prima quest’app

Hai in mente un nuovo taglio, ma la paura del “poi mi pento” ti blocca? Prima di affidare la testa alle forbici, c’è un passaggio invisibile che può salvarti: vedere il risultato addosso a te, non su qualcun altro.

C’è un momento esatto in cui decidi di cambiare. A volte nasce da una foto salvata mesi fa, altre da una frangia che non ne vuole sapere di stare al suo posto.

Il problema è che la realtà del salone non perdona. Eppure oggi le anteprime sono finalmente credibili. I nuovi simulatori con intelligenza artificiale leggono il volto, la luce, il colore della pelle. Non “incollano” capelli finti. Li ricostruiscono.

Io stessa ho rimandato un bob netto per settimane. Poi ho provato un tool sul computer, con la mia foto. Per la prima volta ho visto la linea che seguiva le guance, il volume dietro la nuca, la frangia che reggeva con la mia attaccatura. È lì che ho capito: il taglio era giusto, ma un centimetro più lungo.

La verità meno romantica? Le app sugli store spesso nascondono abbonamenti settimanali aggressivi. Sblocchi due funzioni, ti ritrovi un rinnovo automatico. Meglio puntare su piattaforme chiare, da browser, senza sorprese sul conto.

Fotor e le parole che diventano capelli. Il simulatore interpreta i contorni 3D del viso e consente prompt testuali: scrivi “pixie scalato, riga laterale, castano caldo” e lui crea un’anteprima ad alta risoluzione. Utile se cerchi un’idea precisa e vuoi testare varianti di acconciatura o taglio di capelli senza smanettare con cursori infiniti.

interpreta i contorni 3D del viso e consente prompt testuali: scrivi “pixie scalato, riga laterale, castano caldo” e lui crea un’anteprima ad alta risoluzione. Utile se cerchi un’idea precisa e vuoi testare varianti di o senza smanettare con cursori infiniti. RightHair e la privacy prima di tutto. Carichi la foto, provi centinaia di stili, nessun account. I file vengono eliminati dai server entro 24 ore (il tempo dichiarato dalla piattaforma). È rapido su mobile e restituisce risultati in pochi secondi. Se ti inquieta lasciare selfie in giro, qui dormi più sereno.

prima di tutto. Carichi la foto, provi centinaia di stili, nessun account. I file vengono eliminati dai server entro 24 ore (il tempo dichiarato dalla piattaforma). È rapido su mobile e restituisce risultati in pochi secondi. Se ti inquieta lasciare selfie in giro, qui dormi più sereno. Matrix 3D Virtual Hair Color per il solo colore . Vuoi capire se il biondo freddo spegne o illumina? Il tool del brand professionale Matrix traccia i movimenti in tempo reale e applica tinte realistiche, senza quell’effetto gessato. Indica le tonalità della gamma, così arrivi in salone con una richiesta chiara. Nota: la resa dipende dalla luce della foto e dalla qualità della webcam.

. Vuoi capire se il biondo freddo spegne o illumina? Il tool del brand professionale Matrix traccia i movimenti in tempo reale e applica tinte realistiche, senza quell’effetto gessato. Indica le tonalità della gamma, così arrivi in salone con una richiesta chiara. Nota: la resa dipende dalla luce della foto e dalla qualità della webcam. EasyHairStyler, l’archivio “enciclopedico”. Interfaccia vintage, sì. Ma un database vasto di look, anche maschili, ispirati a volti noti. Serve una registrazione email per l’intero catalogo. La fusione è meno realistica rispetto alle reti neurali moderne, però per farsi un’idea cattura ancora l’essenza dei tagli classici.

vasto di look, anche maschili, ispirati a volti noti. Serve una registrazione email per l’intero catalogo. La fusione è meno realistica rispetto alle reti neurali moderne, però per farsi un’idea cattura ancora l’essenza dei tagli classici. TheHairStyler e l’indice di compatibilità. Oltre 14.000 stili archiviati e un sistema che incrocia forma del viso e tagli possibili. È un aiuto concreto per evitare errori di proporzione: a volte non è il taglio sbagliato, è l’angolo con cui ti cade sullo zigomo.

Prima di sederti in poltrona

Scatta una foto nitida, luce naturale frontale. Orecchie e attaccatura visibili. Prova tre opzioni: sicura, intermedia, audace. Confrontale il giorno dopo, a mente fredda.

Se cambi colore dei capelli, ricorda: le anteprime non mostrano lo stress da decolorazione. Chiedi sempre un consulto sullo stato del capello. Evita app con prove “gratuite” poco chiare. Cerca prezzi trasparenti e possibilità di usare il browser.

E poi arriva il momento. Mostri l’anteprima al parrucchiere. Parlate di manutenzione, forma del viso, piega a casa. La forbice scorre. Ti guardi allo specchio e ti riconosci, solo un po’ più te. Non è questo il punto, alla fine? Scegliere come raccontarti, iniziando da una ciocca. E tu, quale immagine vuoi vedere quando abbassi lo sguardo sul telefono e apri la fotocamera interna?