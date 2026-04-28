Cibi e allergeni: le nuove disposizioni per i bambini fino ai 12 anni

Una corsia del supermercato, un carrello che scricchiola e un’etichetta tutta in grassetto: “contiene frutta a guscio, latte, soia”. Chi ha figli conosce quel respiro che si ferma un secondo. Oggi si parla di nuove disposizioni su cibi e allergeni per i bambini fino ai 12 anni. Ma cosa cambia davvero, tra regole, buon senso e paure antiche?

Capita di leggere di “nuove regole OSM” per i più piccoli. Vale una precisazione: non risulta una direttiva unica e recente dell’OMS (spesso citata come OSM) che rivoluzioni la dieta infantile. Esistono però linee guida consolidate, aggiornate da studi seri, e indicazioni locali che fanno testo nella pratica quotidiana. Qui proviamo a orientare bussola e sguardo.

In famiglia, la prima differenza la fa il rischio. Ci sono alimenti che i bambini piccoli faticano a gestire per microbi, tossine o consistenza. Il miele, ad esempio, resta off-limits sotto l’anno per il rischio di botulismo. I latticini non pastorizzati (latte crudo, alcuni formaggi freschi) sono da evitare nell’infanzia per batteri insidiosi. La frutta a guscio intera è un pericolo di soffocamento sotto i 5 anni: meglio creme 100% o farine, sempre valutando tolleranza individuale.

E i famosi funghi? Non c’è una “regola OMS” che imponga il divieto fino ai 12 anni. In Italia, molte autorità sanitarie e gli ispettorati micologici invitano comunque a non offrirli ai bambini piccoli e a rimandare il consumo, perché sono poco digeribili e l’errore di specie può essere grave. Se introdotti più avanti: solo coltivati, ben cotti, in piccole porzioni e mai raccolti senza certificazione.

Cosa cambia davvero con gli allergeni

La novità, ormai solida, non è il divieto: è l’anticipo. L’introduzione precoce e controllata di alcuni allergeni può ridurre il rischio di allergia. Parliamo di arachidi e uova tra i 4 e i 6 mesi, quando il bambino è pronto per i solidi, iniziando con tracce o forme ben cotte e confrontandosi con il pediatra, specie se in famiglia ci sono allergie. Anche il pesce può entrare presto, ben cotto e in piccole quantità. Non serve rimandare oltre l’anno, salvo indicazioni cliniche. Il glutine non va ritardato oltre i 12 mesi: piccole dosi, senza ansia.

Restano invece paletti chiari: niente bevande energetiche e caffeina; salumi e snack salati solo occasionalmente (troppo sodio); attenzione alle verdure ricche di nitrati (spinaci, bietole) sotto i 12 mesi, e sempre ben cotte. Crostacei e molluschi? Possibili ma con prudenza: cottura rigorosa, prime prove a casa, mai per la prima volta in ristorante.

Etichette, mense e vita vera

Qui entra in scena la quotidianità. In Europa, 14 allergeni maggiori devono essere evidenziati in etichetta: il grassetto non è un vezzo, è una cintura di sicurezza. A scuola, le mense gestiscono menù alternativi su certificazione medica: chiedere, leggere, aggiornare i documenti è parte della protezione. In casa, una routine funziona: un alimento nuovo per volta, piccole quantità, osservazione nelle ore successive. E niente “test fai-da-te”: il percorso diagnostico lo guida il pediatra o l’allergologo.

Se una nonna offre “solo un pezzetto” di fungo trifolato, non è disamore: è abitudine. Il nostro compito è tradurre le raccomandazioni in gesti semplici. Un cucchiaino di crema di arachidi diluita nello yogurt intero? Può essere un ponte verso una tolleranza che dura. Un’etichetta letta fino in fondo? Spesso evita malintesi più di mille regole.

Non abbiamo bisogno di allarmi, ma di mappe chiare. Le disposizioni esistono, cambiano di rado e parlano di prudenza intelligente. Poi ci siete voi, davanti a un piatto: cosa vi dice l’istinto quando incrocia un’informazione affidabile? Forse l’educazione al cibo nasce lì, in quel dialogo silenzioso tra sapere e cura.