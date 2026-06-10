Amnesty International lancia un allarme: l’escalation di violenza su donne e bambine nel mondo

Voci spezzate, paesi in fuga, porte chiuse. Amnesty International alza il volume: la violenza contro donne e bambine cresce tra guerre e repressione. È un bollettino, ma anche uno specchio: noi dove guardiamo?

Un allarme personale

Arriva da un comunicato, ma non è burocrazia. È un allarme, ed è personale. Parla di torture, violenze sessuali, sfollamenti forzati, uccisioni. Parole dure, sì. Eppure sono le uniche che non tradiscono la realtà.

Le vittime invisibili

Secondo dati recenti dell’ONU, le persone in fuga da conflitti e crisi superano i 117 milioni. Tra loro, molte sono donne e bambine. Alcune scappano con un sacchetto di farmaci, altre con una foto in tasca. Troppe non hanno neppure un documento.

La violenza di genere come strategia

La violenza di genere nei conflitti non è un effetto collaterale. È una strategia. Il Segretario generale dell’ONU registra da anni un aumento dei casi di violenza sessuale collegata alla guerra. Dove c’è assedio, c’è rischio. Dove c’è detenzione arbitraria, c’è silenzio.

Il silenzio dei numeri

Non sappiamo tutto. Non ovunque si raccolgono dati certi. In molte aree mancano accessi sicuri, ospedali, denunce possibili. Lo squilibrio di potere cancella le prove. Vale la pena ripeterlo: l’assenza di numeri non significa assenza di crimini.

Dove la ferita è più aperta

In Etiopia, il conflitto nel nord ha lasciato migliaia di sopravvissute. Medici e operatrici hanno riferito stupri di gruppo, gravidanze forzate, stigma che continua anche dopo la firma degli accordi. La ricostruzione è lenta, le terapie scarse.

La situazione in Palestina e Israele

Nei Territori della Palestina e in Israele, la popolazione civile vive sotto bombardamenti, attacchi, detenzioni. Strutture sanitarie distrutte, parti senza anestesia, precarietà cronica. Le accuse di violenze sessuali legate al 7 ottobre e al conflitto sono oggetto di indagini: servono prove, accesso indipendente, giustizia. Le vittime, da ogni lato, hanno diritto ad ascolto e protezione.

La repressione in Iran

In Iran, la stretta sui corpi delle donne è diventata disciplina dello Stato. Arresti, condanne, vessazioni per chi contesta il velo obbligatorio. Le testimonianze di abusi in custodia fanno rabbrividire. Anche qui, non sempre ci sono dati ufficiali. Ma la portata della repressione si vede nelle strade svuotate e nei profili cancellati.

La richiesta di Amnesty International

Qui sta il punto che Amnesty mette al centro: non basta registrare. Amnesty International chiede una vera mobilitazione – istituzioni che proteggano, magistrature che indaghino, corridoi umanitari che funzionino, fondi stabili per i centri antiviolenza. Chiede che la parola “impunità” perda cittadinanza.

Dalla denuncia all’azione

Cosa significa, nel concreto? Vuol dire sostenere i meccanismi di indagine indipendenti e l’accesso umanitario sicuro. Vuol dire proteggere chi documenta i crimini, giornaliste e attiviste incluse. Vuol dire processi equi per i responsabili, riparazioni per le sopravvissute, percorsi sanitari e psicologici gratuiti. E sì, vuol dire anche noi: firme, pressioni pubbliche, donazioni mirate, attenzione che non si sbriciola dopo un hashtag.

Le parole chiave

Le parole chiave sono tre: protezione, giustizia, prevenzione. Protezione subito, con rifugi, hotline, kit medici e sostegno legale. Giustizia con prove raccolte in modo sicuro, tribunali competenti, pene proporzionate. Prevenzione con formazione delle forze di sicurezza, codici chiari di condotta, monitoraggio continuo.

Il compito di tutti

Non serve essere esperti per capire l’essenziale: l’orrore prospera quando resta invisibile. Le storie che Amnesty porta alla luce non chiedono pietà, chiedono spazio, responsabilità, durata. Possiamo offrirle? E, soprattutto, sapremo riconoscere il momento preciso in cui un grido lontano diventa compito nostro?