Achille Lauro: L’Arte di Rivoluzionare l’Estetica Maschile

Un palco, uno specchio e un’idea fissa: l’immagine non è cornice, è contenuto. Con Achille Lauro l’estetica diventa gesto, rito, memoria collettiva. E ci riguarda tutti, anche fuori dal palco.

Achille Lauro e l’estetica

Achille Lauro parla di estetica con la calma di chi si è dato una missione. Non un vezzo, non un trucco promozionale. È una responsabilità: scegliere un look e dargli un senso, trasformare una canzone in un’immagine che resta. È qui che si capisce perché molti lo ascoltano anche con gli occhi. Ogni dettaglio – una giacca, una collana, uno smalto – racconta un’idea di mascolinità più larga, più porosa, più libera.

Il percorso di Achille Lauro

Prima di arrivarci però, c’è un percorso. Nel 2019, a Sanremo con “Rolls Royce”, Lauro porta sul palco un immaginario glam e ribalta l’aspettativa del “cantante maschio” in giacca scura. Nel 2020, con “Me ne frego”, la svolta scenica diventa metodo: quattro quadri performativi firmati Gucci insieme ad Alessandro Michele. La spogliazione “alla San Francesco” (il mantello che cade come un atto di libertà), l’omaggio a Ziggy Stardust di Bowie, la citazione di Elisabetta I, la visione della Marchesa Luisa Casati. Non costumi, ma simboli. Icone che si mescolano e aprono una finestra su un’identità non binaria, senza proclami didascalici.

Sanremo e l’arte popolare

Nel 2021 torna a Sanremo da ospite fisso: quadri, piume, lacrime di sangue finto. Il pop raccontato come museo vivente. Nel 2022, con “Domenica”, un atto performativo battezzale accende discussioni feroci: libertà artistica o provocazione? Qui sta il punto che molti preferiscono evitare: l’arte popolare è anche conflitto, frizione, domande scomode.

Dall’icona di stile all’immaginario condiviso

Ha davvero “rivoluzionato l’estetica maschile”? Non esistono dati certi per misurare una rivoluzione culturale in percentuali. Quello che si può verificare è l’effetto a catena. Dopo quelle apparizioni, nel mainstream italiano diventano più visibili smalti scuri, perle al collo, pizzi, silhouette fluide. Non solo su di lui: basti guardare l’onda larga che coinvolge Mahmood, i Måneskin, intere generazioni su TikTok. Causa-effetto diretto? Non si può affermare con certezza. Ma è evidente che Lauro abbia agito da catalizzatore, spingendo il pubblico generalista a fare i conti con parole come gender fluid e con l’idea che trucco e gioielli non appartengano di default a un solo genere.

La moda come linguaggio

Qui emerge la sua tesi, detta spesso con naturalezza: la moda non è un contorno, è linguaggio. Funziona quando si appoggia a riferimenti precisi, riconoscibili, storicamente stratificati. Ed è proprio l’uso di un’iconografia colta (dalla santità alla corte elisabettiana) a rendere pop la rottura: nessun nichilismo, nessuna posa casuale. Una grammatica, insomma.

Perché ci riguarda

Nel quotidiano, tutto questo diventa domanda pratica: cosa racconta di me una camicia di seta? E un orecchino singolo? Per molti uomini italiani la soglia d’ingresso si è spostata: oggi sperimentare è più accettabile, persino desiderabile. Non ci sono numeri univoci che attribuiscano il merito a una sola persona, e va detto chiaramente. Ma c’è un fatto osservabile: le immagini di Lauro hanno funzionato da “permesso sociale” alla prova, dalla giacca con piume al make-up occhi, dalla collana in perle al tailleur morbido.

La linea curva dell’estetica maschile

Si può criticare la misura, l’eccesso, la ripetizione del gesto. Fa parte del gioco. Tuttavia, in un Paese dove l’estetica maschile era spesso una riga dritta, lui ha piegato quella linea. L’ha resa curva, narrativa, interpretabile. Non per tutti allo stesso modo, e va bene così.

La scelta personale

Alla fine resta una scena semplice: l’armadio socchiuso, la luce del mattino, una scelta. Che storia vuoi raccontare oggi con ciò che indossi? E soprattutto: perché aspettare che qualcuno te la conceda, se puoi scriverla da te?