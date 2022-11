Insaporisce i cibi ma non solo: il peperoncino è utilissimo anche lontano dalla cucina; l’uso alternativo che non tutti conoscono.

Un ingrediente unico, che dona ai cibi piccantezza e sapore indescrivibile. Parliamo del peperoncino, uno dei condimenti più utilizzati nella nostra cucina. Ideale per esaltare primi piatti, ma anche secondi e contorni, questo particolare frutto è davvero indispensabile in cucina. Ma se ti dicessimo che è utilissimo anche lontano dai fornelli?

No, non parliamo dei mille usi in cucina o dei numerosi benefici che questa spezia può avere sul nostro organismo, ma di qualcosa di molto diverso. Proprio come tantissimi altri ingredienti che abbiamo in dispensa, anche il peperoncino prevede tantissimi usi alternativi e, in molti casi, ti risolve tantissimi problemi. Uno su tutti, di cui ti parliamo oggi: resterai senza parole!

Usi alternativi del peperoncino: ti risolve un problema enorme in casa

Colore rosso fuoco e gusto inconfondibile, il peperoncino è uno degli ingredienti più utilizzati in cucina, per rendere vivaci le più svariate pietanze. Che tu lo preferisca fresco o secco, il peperoncino rappresenta quel tocco in più che rende il piatto saporito come non mai. Come abbiamo anticipato, però, questo particolare ingrediente si trasforma in un validissimo alleato in casa. Nello specifico, ti aiuta a risolvere un vero problema con cui fai in conti tra le mura domestiche.

Ci rivolgiamo a tutti coloro che hanno un animale domestico e in particolare un gatto. Il tuo animaletto a quattro zampe è spesso attratto dai cavi del pc, della tv o di qualsiasi altro dispositivo elettrico che possiedi in casa? Per evitare che li rosicchi, ti basterà strofinare un po’ di peperoncino fresco proprio lungo il filo: un metodo velocissimo e super efficace, che ti risolverà il problema. Ricordati di adottare questo metodo di tanto in tanto e vedrai che il tuo cane o il tuo gatto non si avvicinerà mai più ad alcun cavo. Ma non è finita qui…

A quanto pare, un altro comune animaletto è ‘allergico’ al peperoncino: si tratta delle formiche, ospiti piuttosto fastidiosi nelle nostre case. Ti basterà posizionare un po’ di peperoncino nei punti in cui, in genere, entrano le formiche, ovvero nei punti di accesso presenti nel pavimento o nei muri. Un metodo al cento per cento naturale e super veloce, apprezzatissimo dagli amanti dei rimedi della nonna, che si tengono bene alla larga da prodotti chimici e aggressivi. Insomma, forse non lo sapevi, ma il peperoncino è davvero ottimo e non solo in cucina!

E tu, conoscevi questi usi alternativi e assolutamente impensabili della spezia dal gusto piccante e vivace? Prova ad utilizzare questi trucchetti furbissimi e siamo certi che non potrai farne più a meno.