Nomi, significati, onomastici: oggi festeggiamo Norberto

Il 6 giugno si festeggia San Norberto, patrono delle partorienti.

Care unimamme, il nome Norberto è di origine germanica composto dalle radici nord, o north, “nord” e beraht, o berth, “brillante”, “illustre”, per cui viene interpretato come “splendore del Nord”

Varianti del nome:

Nolberto

Berto

I simboli associati al nome sono:

numero fortunato: 8

colore: blu

pietra: rubini

metallo: rame

Santo del giorno: San Norberto di Prémontré

Per quanto riguarda il santo, il 6 giugno, si festeggia Norberto di Prémontré, o Norberto di Xanten (Xanten, 1080 circa – Magdeburgo, 6 giugno 1134), fondatore dell’ordine dei Canonici Regolari Premostratensi. Norberto nasce sulla riva del fiume Reno in una illustre e nobile famiglia, il padre è il conte di Gennep. Fin da bambino si distingue per la sua passione verso gli studi ottenendo splendidi successi. Appena ordinato suddiacono è nominato canonico di Xanten dove inizia a frequentare dapprima la corte di Federico, arcivescovo di Colonia, che nel 1112 lo ordina sacerdote, e in seguito quella dell’imperatore Enrico V, del quale diventa anche confessore.

Un giorno durante un suo viaggio a cavallo è colto da un temporale e si rifugia sotto un albero dove un fulmine per poco non lo incenerisce cadendo proprio sotto ai piedi del suo cavallo. In segno di riconoscenza per essere scampato al pericolo fonda l’Abbazia di Fürstenberg, che dona insieme con delle terre di sua proprietà, all’arcivescovo Conone di Preneste e ai suoi successori Canonici Regolari di Arrouaise scegliendo di andare in giro a predicare la parola di Cristo. Nel 1118 parte per la Francia dopo aver ottenuto l’autorizzazione da papa Gelasio II. Nell’ottobre del 1119, durante il concilio di Reims, chiede il rinnovo dell’autorizzazione a papa Callisto II non ottenendola a causa delle proteste da parte di alcuni membri del clero in seguito alle sue prediche nelle quali si scaglia contro i peccati commessi dal clero stesso. Il papa, a quel punto, per calmare le acque, gli assegna una sede stabile, la fondazione di un convento e di un nuovo Ordine, nella diocesi di Laon, nella valle della foresta di Coucy, non molto lontana da Laon, chiamata Prémontré, in Piccardia. I suoi primi discepoli nell’Abbazia di Prémontré, sono Ugo di Fosses, Antonio di Nivelles e sette studenti della scuola di Anselmo di Laon. Ma accoglie, poi, seguaci in Germania, in Francia, in Belgio e in Transilvania, fondando, per accoglierli tutti, priorati a Floreffe, Viviers, Saint-Josse, Ardenne, Cuissy, Laon, Liegi, Anversa, Varlar, Kappenberg, Grosswardein e in altri luoghi. I conventi dei premostratensi adottano la regola di Sant’Agostino e accolgono anche le donne ospitandole in edifici separati dove rispettano la clausura. Nel 1126 Norberto è nominato arcivescovo di Magdeburgo da Papa Onorio II. Negli ultimi anni della sua vita Norberto è cancelliere e consigliere dell’imperatore Lotario III.

Muore a Magdeburgo il 6 giugno del 1134, dopo 4 mesi di malattia che lo costringono a letto, e viene sepolto nella locale abbazia norbertina, successivamente i suoi resti vengono trasferiti nell’abbazia norbertina del Monastero di Strahov a Praga dove riposano ancora oggi. Due anni dopo la sua morte Werner di Steußlingen, vescovo di Münster, suo caro amico, fonda in suo ricordo il monastero doppio di Asbeck. Norberto è canonizzato da papa Gregorio XIII nel 1582.

Norberto è patrono delle partorienti, per il fatto di essere “nato due volte“, dopo l’incidente con il fulmine.

Unimamme se avete deciso di chiamare vostro figlio come quest’uomo che ha rinunciato alle sue ricchezze materiali per predicare la parola di Cristo vogliamo augurargli il suo stesso coraggio e il suo stesso altruismo. Buon onomastico.

