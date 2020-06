Studio sui gemelli: la relazione tra geni e sensibilità

Secondo una nuova ricerca alcune persone sono più sensibili di altre e circa la metà di queste differenze può essere attribuita ai nostri geni.

Secondo una nuova ricerca alcune persone sono più sensibili di altre e circa la metà di queste differenze può essere attribuita ai nostri geni. Lo studio, condotto dalla Queen Mary University di Londra, ha confrontato coppie di gemelli diciassettenni identici e non identici per vedere quanto fossero influenzati nel loro livello di sensibilità da esperienze positive o negative. Lo scopo è comprendere quali tra le differenze di sensibilità possono essere spiegate da fattori genetici o ambientali.

LEGGI ANCHE —> I NEONATI RICORDANO MEGLIO LE ESPERIENZE POSITIVE DI QUELLE NEGATIVE

Lo studio sui gemelli e la sensibilità: conta più l’ambiente o la genetica?

I gemelli allevati insieme vivranno per lo più lo stesso ambiente. Ma soltanto i gemelli identici condividono gli stessi geni: gemelli non identici sono come qualsiasi altro fratello. Se i gemelli identici non mostrano una somiglianza superiore nei loro livelli di sensibilità rispetto ai gemelli non identici, è improbabile che i geni abbiano un ruolo.

Utilizzando questo tipo di analisi, il team ha scoperto che il 47 percento delle differenze di sensibilità tra gli individui era riconducibile alla genetica, lasciando il 53 percento giustificato da fattori ambientali. La ricerca, della Queen Mary University di Londra e del Kings College di Londra, è la prima a mostrare questo link in modo conclusivo in uno studio così ampio. I risultati sono stati pubblicati su Molecular Psychiatry.

Michael Pluess, professore di psicologia dello sviluppo presso la Queen Mary University di Londra e responsabile dello studio, ha dichiarato: “Siamo tutti influenzati da ciò che sperimentiamo: la sensibilità è qualcosa che condividiamo come tratto umano fondamentale. Ma differiamo riguardo all’impatto che le nostre esperienze hanno su di noi. Gli scienziati hanno sempre pensato che ci fosse una base genetica per la sensibilità, ma questa è la prima volta che siamo stati in grado di quantificare effettivamente quante di queste differenze di sensibilità sono spiegate da fattori genetici “.

Oltre 2800 gemelli sono stati coinvolti nello studio, divisi tra circa 1000 gemelli identici e 1800 gemelli non identici, dei quali, circa la metà erano dello stesso sesso. Ai gemelli è stato chiesto di compilare un questionario, sviluppato dal professor Pluess, questo è stato ampiamente utilizzato per testare i livelli di sensibilità di un individuo al proprio ambiente.

Il questionario è anche in grado di stimolare diversi tipi di sensibilità, se si è più sensibili alle esperienze negative o a quelle positive, o la sensibilità più in generale. L’analisi del team ha suggerito che queste diverse sensibilità hanno anche una base genetica. Il co-ricercatore Dr. Elham Assary ha dichiarato: “Se un bambino è più sensibile alle esperienze negative, può darsi che diventi più facilmente stressato e ansioso in situazioni difficili. D’altra parte, se un bambino ha una maggiore sensibilità alle esperienze positive, può darsi che sia più sensibile a una buona genitorialità o benefici maggiormente degli interventi psicologici a scuola. Ciò che il nostro studio mostra è che questi diversi aspetti della sensibilità hanno tutti una base genetica.”

LEGGI ANCHE —> NATI 2 GEMELLI IDENTICI: E’ IL SECONDO CASO AL MONDO

Infine, il team ha esplorato altri tratti della personalità comuni e consolidati, noti come i “Big Five”: apertura, coscienza, gradevolezza, estroversione e nevroticismo. Hanno scoperto che c’è una componente genetica condivisa tra sensibilità, nevroticismo ed estroversione, ma non con gli altri tre.

Il professor Pluess ritiene che i risultati potrebbero aiutarci a comprendere e gestire la sensibilità, in noi stessi e negli altri. “Sappiamo da ricerche precedenti che circa un terzo delle persone si trova nella fascia più alta dello spettro di sensibilità. Sono generalmente influenzati maggiormente dalle loro esperienze. Questo può avere sia vantaggi che svantaggi. Poiché ora sappiamo che questa sensibilità è dovuta tanto alla biologia quanto all’ambiente, è importante che le persone accettino la loro sensibilità come una parte importante di ciò che sono e la considerano una forza non solo una debolezza. “

LEGGI ANCHE —> L’EMPATIA DIPENDE DAVVERO DALLA GENETICA? LA SCIENZA RISPONDE

E voi unimamme cosa ne pensate di questa ricerca, siete d’accodo sulle conclusioni che se ne traggono?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.