Quando si parla di sicurezza in auto, spesso si pensa ai neonati e ai bambini piccoli e al seggiolino. Quando poi i nostri figli raggiungono un’età per cui li consideriamo oramai grandi, spesso la necessità di sicurezza diminuisce, ma è sbagliato! Come viene mostrato nel video che segue sul corretto uso delle cinture.

Ben sappiamo infatti che per la sicurezza dei nostri figli questi dovrebbero stare sempre nel seggiolino durante i viaggi e gli spostamenti in auto, almeno fino a una certa età o, meglio, a una certa altezza e a un certo peso.

Seggiolini e cinture di sicurezza: un video mostra come usarle correttamente con i bambini più grandi

Purtroppo, succede spesso che, una volta che i piccoli hanno 7 o 8 anni, i genitori decidano del tutto arbitrariamente di eliminare il seggiolino, ritenendo che ormai siano troppo grandi.

Per scongiurare questa eventualità e sensibilizzare sulla necessità che i bimbi continuini a rimanere nel seggiolino anche quando sono più grandicelli, una scuola di medicina, la Eastern Virginia Medical School, ha diffuso un video destinato a tutti i genitori, che fa parte di una campagna di sicurezza in auto, la Carsafetynow.





Nel filmato diffuso si vedono una mamma e suo figlio in macchina insieme dopo una partita. Il bambino è nel sedile posteriore. Tutto procede bene finché non vengono colpiti da un’altra macchina.

Mentre il bimbo è incosciente e viene aiutato dallo staff medico, un medico chiede alla donna se il figlio si trovasse nel suo seggiolino.

La donna risponde che non è così perché lui ha già quasi 10 anni.

Il dottor Phillip Thomas, che ha partecipato alla realizzazione del filmato, dichiara: “molti genitori ritengono che se il figlio è nel sedile posteriore con le cinture di sicurezza allacciate allora è al sicuro. Ma non è così”.

Un’infermiera, Cathy Peterson, sostiene che quando si parla di sicurezza dei bambini l’età non conta quasi, quanto le dimensioni.

Se una cintura viene allacciata senza l’apposito seggiolino in modo scorretto il bimbo è in pericolo in caso di incidente.

I bambini non dovrebbero sedere nel sedile posteriore senza il seggiolino finché non hanno raggiunto almeno 1,45 cm. di altezza (da noi dai 150 cm).

Altrimenti l’uso di cinture di sicurezza per adulti può causare gravi danni agli organi interni.

“Un bimbo senza cintura, anche a 50 km/h. sperimenterà la stessa forza di cadere da una finestra al terzo piano” dichiara il medico.

Per essere allacciata correttamente la cintura deve essere fissata tra il petto e la spalla e non il collo.

Le ginocchia inoltre devono piegarsi in modo confortevole sul bordo del sedile.

Le scarpe devono appoggiare completamente sul fondo della macchina.

Se i piedi del bambino non toccano il pavimento della macchina ciò significa che il bambino ha bisogno del seggiolino.

Unimamme, voi cosa ne pensate di queste indicazioni? Fino a che età i vostri figli hanno utilizzato il seggiolino? Vi ricordiamo che la legge italiana stabilisce il limite dell’altezza del bambino.

Noi vi lasciamo con l’errore più comune nell’utilizzo dei seggiolini auto rilevato in un incidente.