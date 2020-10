Il 27 ottobre si festeggia Germano. Scopriamo il significato del nome e la storia del santo ricordato oggi.

Il nome Germano proviene dal cognomen latino Germanus, che ha origine da “germen” , germoglio, e significa quindi in traduzione figurata “fratello“. Un’altra derivazione è invece legata a una teoria etnica che traduce il nome come “appartenente ai Germani“. L’ultima derivazione risale invece all’etimologia germanica, dall’unione dei termini “ger“, lancia, “mann” , uomo, si tradurrebbe quindi come “uomo armato di lancia“, “gendarme”.

Chi porta questo nome è una persona dotata di straordinaria rettitudine. Germano vive spesso in un suo mondo, fatto di sogni, speranze e desideri. Il suo cuore è molto sensibile, per questo evita spesso scontri e cerca di essere conciliante. In fondo Germano potrebbe essere definito come un vero e proprio “Peter Pan”.

Varianti del nome:

Germanino

Simboli associati al nome

numero fortunato: 4

colore: giallo

pietra: topazio

metallo: rame

Il Santo del giorno: San Germano

Il 28 ottobre si celebra la memoria di un Santo molto amato soprattutto in Francia, San Germano. Originario dell’Alta Savoia, e forse della città di Montfort, l’abate Germano ha vissuto in questo dipartimento della Francia la gran parte della sua vita. Parte degli studi però li ha condotti a Parigi, una città che gli dona molte soddisfazioni, da qui è stato infatti chiamato a diventare il precettore di un uomo che sarà anch’egli santo, San Bernardo di Menthon.

Dopo questa esperienza rientra in Savoia, dove si ritira a vita solitaria vicino la città di Talloires.

Questa una frase che gli è stata attribuita: “Dopo aver fatto ciò che il Signore ha offerto a te, non cercare la fama, o anche la soddisfazione. Quello che ancora propone è quello di arrivare dove è nel silenzio della preghiera, la sera, da solo in montagna. Sulla strada per risurrezione, assumendo la croce che ognuno deve portare con sè“.

