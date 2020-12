Durante la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda l’11 Dicembre, Cristiano Malgioglio scoppia in lacrime in confessionale: ecco il motivo del suo pianto e la sua dolorosa confessione.

In questa puntata del Grande Fratello Vip, finalmente si è mostrato ai telespettatori un Cristiano Malgioglio sensibile e fragile in tutta la sua estrema umanità.

Durante la settimana, infatti, il concorrente del Grande Fratello Vip aveva mostrato tutto il suo rifiuto e la sua repulsione nei confronti delle festività natalizie. La presenza dell’albero di Natale, infatti, ha risvegliato amari ricordi nel cuore di Malgioglio che si è aperto in un grande momento di commozione.

Chiuso in confessionale, infatti, il conduttore Alfonso Signorini gli ha riservato un momento di raccoglimento e gli ha permesso di raccontare i mortivi del suo malessere.

GFVip, Cristiano Malgioglio scoppia in lacrime: cosa è successo?

“Sono 27 anni che non mangio una festa di panettone. Non amo le canzoni di Natale e quando le ascolto scappo via“, ha così cominciato il famoso concorrente Cristiano Malgioglio, chiuso nel confessionale dorato del Grande Fratello Vip.

L’uomo, infatti, sempre allegro ed incredibilmente estroverso, durante la settimana ha mostrato più di un momento di fragilità e commozione. Il motivo al centro di tale commozione, infatti, è la morte dell’amata madre di Cristiano, lutto che il cantante e paroliere non ha mai superato.

“Da quando è morta mia madre ho sempre rifiutato il Natale che è una festa bellissima, ma a me sembra tutto così triste“, ha spiegato Cristiano alle telecamere non riuscendo più a trattenere la commozione provocata dal ricordo della madre.

L’inquilino della casa di Cinecittà ha fornito per la prima volta un’immagine diversa di sè che il pubblico non aveva mai avuto l’occasione di vedere, ricordando gli ultimi momenti vissuti accanto alla cara madre Carla.

“Mamma Carla è sempre stata il mio pilastro. Quando mia madre è venuta a mancare al mattino non voleva lavarsi e l’ho lavata io dicendole di non vergognarsi: io ero a Palermo per un concerto. Il giorno dopo dovevo partire per Milano e, all’aeroporto di Palermo, due poliziotti mi fermarono, pensavo che volessero un autografo, ma in realtà mi dissero di non partire. Da quel giorno evito di entrare in quell’aeroporto“, ha raccontato Malgioglio in lacrime.

I lutti, infatti, sono sempre stati dei momenti molto dolorosi per il cantante e paroliere che ha, di recente, perso anche una nipote molto giovane ma quello della madre l’ha profondamente segnato al punto da non festeggiare il Natale partendo per un viaggio ogni 10 Dicembre.

Come sarà il Natale nella casa per Malgioglio che non lo festeggia da anni?

