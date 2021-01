By

Carrefour ha ritirato dagli scaffali una nota salsa di pomodoro venduta nei supermercati di tutta Italia: l’allerta è massima.

Carrefour, la nota catena di supermercati diffusa in tutta Italia e nella gran parte dell’Europa, ha diffuso un comunicato che prevede il ritiro di un sugo.

Molto spesso, infatti, le aziende comunicano il ritiro di prodotti e merci che presentano delle difformità, dei rischi o che sono stati contaminati durante il processo produttivo.

In passato avevamo anche parlato di pesce surgelato ritirato dai supermercati a causa di una possibile intossicazione alimentare.

Il rischio in questione, tuttavia, riguarda dei corpi estranei che sono entrati all’interno di alcune confezioni di sugo.

Ecco di che prodotto si tratta e tutte le informazioni necessarie al consumatore.

E’ stato ritirata dai supermercati Carrefour una salsa di pomodoro: la marca e il lotto

Carrefour, la famosa catena di supermercati diffusi anche in tutta italia, ha da poco diffuso il comunicato riguardante la notizia del ritiro dagli scaffali di un noto sugo biologico. Alcune confezioni del prodotto in questione, infatti, sono pericolose per la possibilità della presenza di frammenti di vetro all’interno del contenuto.

Ecco tutte le informazioni sul prodotto in questione!

Marca: Carrefour

Carrefour Prodotto: Sugo alle verdure biologico

Sugo alle verdure biologico Stabilimento di produzione: GS Spa da Arc en Ciel Soc. Agr. Coop

GS Spa da Arc en Ciel Soc. Agr. Coop Lotto di produzione: dalle ore 13:20 alle ore 13:40

dalle ore 13:20 alle ore 13:40 Riferimento: 350g

350g Scadenza: 26/10/2022

L’azienda, nel suo comunicato, ha riferito ai consumatori della possibilità, qualora si fosse in possesso di un prodotto indicato nel comunicato di ritiro, di poter restituire la confezione presso il punto vendita d’acquisto. Si prega, infatti, i consumatori di non aprire il prodotto e di non mangiarne il contenuto.

E voi Unimamme, conoscete il prodotto in questione? Che ne pensate?