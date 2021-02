L’1 febbraio si festeggia l’onomastico di chi si chiama Brigida. Scopriamo il significato del nome e la storia della santa ricordata oggi.

Il nome deriva dal celtico e significa ‘persona forte, eccelsa, potente”.

Chi porta questo nome è una persona molto organizzata, che investe la maggior parte del suo tempo con la famiglia e gli amici.

Varianti del nome:

Brigitte

Brigitta

Birgitta

Britta

Simboli associati al nome:

colore: rosso

numero fortunato: 9

pietra: Rubino

metallo: Oro

Santo del giorno: Santa Brigida di Irlanda

Di sante con il nome Brigida ne esistono almeno due, una viene dalla Svezia, una dall’Irlanda. Oggi 1 febbraio si ricorda Santa Brigida d’Irlanda.

Dopo San Patrizio, patrono di Irlanda e ricordato il 17 marzo, la santa più conosciuta e amata è Brigida. Di lei però sono incerte le notizie sulla vita. Si sa che è vissuta nella seconda metà nel V secolo e probabilmente è nata a Fochairt, vicino Dundalk.

La santa porta il nome di una potente divinità pagana celtica: la Dea Brigida, conosciuta come dea del fuoco e della conoscenza.

Consacrata a Dio in tenera età, è conosciuta e ricordata come badessa di Kildare, un monastero doppio vicino Dublino dove erano presenti sia uomini che donne, divenuto famosissimo in Europa.

Diverse le leggende sulla vita e sulle opere di questa santa, che molto influenzò le chiese celtiche. Come per molti altri santi celtici e medioevali, i racconti seguono uno schema che ricorda la vita di Gesù:

la nascità fu preannunicata da un druido

fu guida spirituale ed ebbe molti discepoli

tra i diversi miracoli si racconta che fece spillare birra da un solo barile per 18 chiese

Di lei infine si sa che è morta intorno al 524.

LEGGI ANCHE: NOMI FEMMILI CON LA B, I PIU’ BELLI

E voi unimamme, conoscevate la sua storia? Vi piace il nome?