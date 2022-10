Ognuno di noi affronta le esperienze a modo proprio: questi segni zodiacali sono molto fragili, hanno paura di ricevere brutte sorprese

Che la vita non sia sempre una discesa è una consapevolezza che abbiamo tutti. Potremmo definirla una montagna russa continua in cui si alternato grandi gioie e periodi bui. Ognuno di noi affronta queste situazioni in base al proprio carattere e vissuto. Hanno paura che la vita possa riservargli brutte sorprese: questi segni zodiacali sono molto fragili.

Proprio perché ognuno è diverso in fatto di carattere, stile di vita, rapporto con gli altri, non si può pretendere che tutti reagiscano alla stessa maniera alle varie peripezie della vita. In particolari, i nati sotto questi segni zodiacali possono rivelarsi davvero molto fragili e temere sempre che qualcosa di brutto possa accadere.

Questo non significa che gli appartenenti a questi segni zodiacali non siano capaci di affrontare queste situazioni o che si lascino vincere dallo sconforto. Spesso, però, la loro costante paura che qualcosa di brutto possa capitare li porta a non viversi a pieno le esperienze della vita.

Magari si privano di qualcosa per timore di non riuscire a prevedere in anticipo le possibili conseguenze o non corrono rischi senza certezze di una rete di protezione pronta ad accoglierli. Se volete scoprire quali sono trovate tutti i dettagli nel paragrafo che segue.

Partiamo con un segno all’apparenza insospettabile: la Bilancia. All’apparenza ostinato e forse anche un po’ presuntuoso, in verità teme moltissimo di venire abbandonato. Che sia per scelta o per eventi che non dipendono dalla sua volontà o da quella di chi li circonda. Per questo sono sempre molto cauti nelle relazioni e impiegano tanto tempo per lasciarsi andare.

Anche il Toro non è da meno in fatto di timori e paure. In particolar modo ha sempre la sensazione di star per compiere un passo falso o di star correndo un rischio mal calcolato. Per questo appare spesso indeciso e tergiversa a lungi prima di scegliere la strada da seguire. Temono soprattutto di cadere in errore e non essere poi capaci di rimediare.

Infine, nella lista troviamo anche il Cancro. Fortemente empatico e protettivo nei confronti dei suoi affetti, non riesce a sopportare l’idea che le persone che ama possano soffrire. Per questo tende a ergere barriere, una zona sicura dove rintanarsi con coloro che fanno parte della sua sfera emotiva e nella quale tenerli al riparo da possibili problemi e situazioni dolorose.

Nonostante le loro fragilità, c’è da dire che ognuno di questi segni riesce sempre a trovare la forza di reagire e non lasciarsi abbattere: timorosi, a volte fragili, ma non si arrendono mai!