Con questo metodo non troverai più un granello di sabbia: pulire le vongole non è mai stato così facile

Con questo metodo non troverai mai più un solo granello di sabbia: pulire le vongole non è mai stato così facile. Sistema infallibile.

La pasta con le vongole è uno dei grandi classici della cucina italiana. La ricetta perfetta da servire nelle occasioni speciali oppure quando a casa abbiamo degli ospiti.

Ad ogni modo, dopo aver svelato il segreto per farla buona e cremosissima come al ristorante, stavolta andremo a vedere come pulire le vongole alla perfezione. Con questo metodo a dir poco infallibile, infatti, non troverai mai più nemmeno un solo granello di sabbia. Provare per credere! Sei curioso di saperne subito di più? Allora bando alle ciance e cominciamo.

Come usare questo ingrediente in cucina

Come abbiamo detto poco fa, la pasta con le vongole è uno dei grandi classici della nostra tradizione culinaria. Tuttavia, non è il solo modo per usare questo incredibile ingrediente in cucina. Per esempio, se ami i primi piatti puoi apportare qualche variazione al tema, servendo degli gnocchi con vongole e cozze oppure degli spaghetti con vongole, scampi e pomodorini.

Oppure anche un semplice sauté può rivelarsi una ricetta gustosa e raffinata. Se poi vuoi rendere il piatto ancora più ricco, puoi anche aggiungerci le cozze. Per chi, invece, vuole optare per una ricetta originale e fantasiosa ci sono infine le vongole fritte in pastella, perfette da abbinare con un calice di bollicine o una bella birra fresca.

Pulire le vongole: con questo metodo non troverai più un granello di sabbia

Al di là di come le si vogliano utilizzare, pulire le vongole alla perfezione è quanto mai fondamentale, altrimenti si rischia di portare in tavola un piatto pieno zeppo di sabbia. Se, quindi, vuoi evitare che ciò possa accadere anche a te devi assolutamente usare questo metodo a dir poco infallibile. Vedrai, così facendo non troverai più nemmeno un granello di sabbia. Provare per credere! Ecco come devi procedere:

per prima cosa, controlla sempre che le tue vongole siano perfettamente integre e non abbiano un cattivo odore;

siano perfettamente integre e non abbiano un cattivo odore; dopodiché, scarta quelle rotte e metti le altre in ammollo in una bacinella d’acqua fredda e sale grosso;

lascia in ammollo in frigorifero per almeno un’ora e noterai che le tue vongole inizieranno ad aprirsi;

inizieranno ad aprirsi; a questo punto, vai a spurgare il pesce risciacquandolo sotto l’acqua fredda corrente;

nel momento in cui le tue vongole saranno perfettamente pulite, non ti resterà che andare ad aprirle mettendole sul fuoco in una padella antiaderente con un filo d’olio ed uno spicchio d’aglio. Lascia andare con il coperchio e dopo qualche minuto noterai che le vongole inizieranno ad aprirsi. Man mano che si schiudono toglile dalla pentola e tienile da parte.

Facile, non è vero? In questo modo, non avrai più brutte sorprese.