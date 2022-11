I nomi più ‘gettonati’ per i bambini che stanno per nascere sono più particolari del solito: ecco la lista. Qual è il vostro preferito?

L’attesa e la nascita di un bambino porta con sé all’interno della coppia tantissime emozioni contrastanti. Gioia, trepidazione, insicurezza, paura e chi più ne ha più ne metta.

Uno, però, dei momenti più emozionanti è senza dubbi la scelta del nome. In questa fase non soltanto mamma e papà dicono la loro, ma anche fratellini, sorelline, nonni e zii. Insomma, ognuno vuole contribuire con un’idea originale o con i nomi della propria tradizione famigliare.

Spesso, infatti, si usa dare ai bambini il nome del nonno o della nonna oppure di un parente caro che non c’è più. Al contrario, c’è chi invece preferisce spaziare con nomi provenienti da lontano o perfino dalla mitologia. Ma sapete quali sono i più ‘gettonati’ del momento? Dai un’occhiata a questa lista: sono più particolari del solito!

I nomi più ‘gettonati’ e particolari per i bambini che stanno per nascere

Come abbiamo detto fin dall’inizio del nostro articolo, la scelta del nome di un bambino che sta per nascere è un momento molto emozionante che coinvolge l’intera famiglia. Sono diverse le tendenze a riguardo. Da un lato c’è chi preferisce rispettare la tradizione, dall’altro non manca chi è alla ricerca di un tocco di originalità.

Ad ogni modo, nei prossimi paragrafi vi sveleremo quali sono i nomi più ‘gettonati’ del momento. Sei pronto a scoprirli? Guarda un po’ qua, sono molto particolari…

Ecco la classifica

Se sei arrivato fin qui a leggere il nostro articolo allora vuol dire che anche tu sei alla ricerca di un nome originale ed unico per tuo figlio o per tua figlia. Ebbene, tra quelli più ‘gettonati’ del momento ce ne sono alcuni decisamente molto particolari. Quando li scoprirai non riuscirai a crederci. Ecco la lista secondo la ricerca statunitense condotta da Forbes Advisor.

Di fatto, i nomi più richiesti sembrerebbero ad oggi quelli ispirati ai viaggi. In particolare, lo studio americano ha rilevato che sarebbe circa il 40 per cento delle persone ad optare per questo tipo di nomi. Molto ‘gettonati’ risultano essere Firenze, Guadalupe, Carolina, Milan, Dallas, Preston, Israel e Orlando. L’avreste mai detto?

Del resto anche tantissime celebrità hanno deciso di chiamare i propri figli così. Pensiamo ad esempio a Shakira e a suo figlio Milan oppure a Melanie Griffith che ha chiamato sua figlia Dakota. Calico e Sonora sono, invece, due dei tre figli di Alice Cooper, mentre Phoenix è la figlia di Melanie Brown. Per chiudere questa particolarissima carrellata citiamo infine Kanye West e Kim Kardashian che hanno chiamato una figlia Chicago. E voi, che cosa ne pensate? Vi piace questa tendenza?