Da quello più calmo a quello più impulsivo: la classifica dei segni zodiacali secondo il loro carattere. Scopri anche tu dove ti posizioni!

Anche oggi torniamo a parlare di oroscopo e di segni zodiacali. In particolare, nei prossimi paragrafi andremo a stilare una classifica tenendo conto del carattere di ciascuno di essi.

Nello specifico andremo ad elencare i segni da quello più calmo e riflessivo a quello più irruento ed impulsivo. Sei curioso di scoprire subito tu dove ti posizioni? Allora basta perdere altro tempo prezioso ed entriamo, quindi, nel vivo dell’argomento. Ciò che stai per scoprire potrebbe perfino lasciarti a bocca aperta. Guarda un po’ qua con i tuoi stessi occhi.

La classifica dei segni zodiacali secondo il loro carattere

Come abbiamo detto poco fa, tra poco andremo a scoprire quali sono i segni zodiacali più calmi e quali, invece, i più impulsivi. Ad ogni modo, per comprendere meglio questo particolare aspetto del carattere stileremo una vera e propria classica che posizionerà i più tranquilli in cima ed i più irruenti in fondo. Ma ora bando alle ciance e partiamo senza giri di parole.

I segni dal più calmo al più impulsivo

Ai primi posti di questa particolare classifica collochiamo senza dubbi il Toro, la Vergine, la Bilancia, il Sagittario e il Capricorno. Loro sono certamente i più pacati e riflessivi dello zodiaco, ma cerchiamo di scendere ora più nel dettaglio. Il Toro, la Vergine ed il Sagittario amano tenere tutto sotto controllo e per questo cercano di essere il più calmi ed organizzati possibile. La Bilancia è di per sé molto diplomatica ed odia gli scontri, quindi è estremamente abile a mantenere la calma. Il Capricorno, invece, difficilmente cede agli impulsi.

Si collocano più o meno a metà classifica il segno dello Scorpione, il quale è dotato di un grande autocontrollo, ma allo stesso tempo ha un’emotività molto sfaccettata. Guai, infatti, a farlo innervosire! Il Leone, dal canto suo, sa mantenere un certo equilibrio fra i momenti di pacatezza e quelli di impulsività proprio come i Gemelli.

Arriviamo ai segni più impulsivi. Fra questi citiamo in primis i Pesci che, per quanto delicati e sensibili, non riescono proprio a restare calmi nei momenti di stress e nervosismo, e il Cancro che è il segno più sensibile dello zodiaco e non riesce a stare calmo a lungo. I nati sotto il segno dell’Acquario invece non sono quasi mai calmi, anche se non vorrebbero mostrare agli altri la propria emotività. L’Ariete, infine, non conosce neppure questa parola all’interno del suo vocabolario. Di fatto, non resta mai fermo ed è sempre in movimento. Inoltre, non vuole perdere tempo e si altera facilmente. E tu, che cosa ne pensi? Ti riconosci in queste descrizioni?