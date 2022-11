Avete mai visto la mamma di Piero Barone de Il Volo? Sono due gocce d’acqua; la somiglianza è notevole.

Lui non ha bisogno di alcuna presentazione: insieme ai colleghi Gianluca ed Ignazio rappresenta un vero e proprio orgoglio per il nostro Paese nel mondo. Parliamo di Piero Barone, uno dei tre ragazzi de Il Volo, il gruppo canoro nato nel 20o9 quando loro erano ancora adolescenti.

Li abbiamo sentiti cantare per la prima volta sul palco della seconda edizione di Ti lascio una canzone e, dal quel momento, per loro è iniziata una carriera ricca di successi straordinari. All’epoca, Piero, il più grande, aveva quasi 16 anni, mentre Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto ne avevano 14. Oggi, però, non vogliamo parlarvi delle loro meravigliose voci o dei brani che hanno emozionato tutto il mondo, bensì della famiglia. In particolare, della mamma di Piero: l’avete mai vista? La somiglianza vi lascerà di stucco: sono due gocce d’acqua.

Piero Barone de Il Volo, avete mai visto la sua mamma Eleonora? È meravigliosa

Insieme al tenore Ignazio e al baritono Gianluca forma il trio de Il Volo. Si, parliamo di Piero Barone, anche lui tenore, il più grande dei tre ragazzi che hanno fatto innamorare il mondo con le loro voci. Oggi 29 enne, Piero è nato a Naro, in provincia di Agrigento, nel 1993 e si è avvicinato alla musica sin da bambino, spinto ed incoraggiato dalla sua famiglia, in particolare dal nonno. E, a proposito di famiglia, avete mai visto la mamma del ‘tenorino’?

Si chiama Eleonora Ognibene e potrete trovare diversi scatti proprio sul profilo Instagram ufficiale di Piero. I ragazzi, infatti, possiedono un canale in comune, dal nome Il Volo Music, ma anche un rispettivo profilo personale. Quello di Piero è seguito da ben 513 mila followers coi quali condivide foto e video: dalle immagini dei concerti e degli eventi musicali, ad attimi di vita quotidiana. E non mancano gli scatti in compagnia della sua amata mamma Eleonora, alla quale somiglia in maniera impressionante. Guardare per credere:

Eh si, davvero due gocce d’acqua! Una pioggia di likes e commenti ha invaso questo scatto, postato da Piero qualche anno fa. Ma, del resto, tutti i post dei tre cantanti de Il Volo sono praticamente inondati dall’amore e l’affetto dei fan, provenienti da ogni angolo del mondo. I complimenti per mamma Eleonora nei commenti sono tantissimi, e scritti in tante lingue diverse. Un successo, quello di Piero e dei suoi amici e colleghi, che non ha eguali e che è visibile anche dando un’occhiata ai loro canali social. E voi, cosa aspettate a seguirli su Instagram? Troverete contenuti interessanti e super originali, non ve ne pentirete!