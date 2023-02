Benedetta Rossi a letto col marito, la rivelazione: “Ci siamo presi…”

Benedetta Rossi è una delle food blogger e conduttrici tv più amate che ogni giorno intrattiene i suoi followers con moltissime ricette sempre curiose e stuzzicanti. Raramente, però, la food blogger mostra su Instagram momenti di vita privata insieme al marito. Stavolta pare abbia fatto un’eccezione…

Difficile pensare a una food blogger più amata e seguita di Benedetta Rossi. Con il suo sito web, Fatto in casa da Benedetta, l’esperta di cucina raggiunge ogni giorno milioni di italiani, che l’hanno eletta il loro punto di riferimento in ambito culinario. Merito anche del suo amore molto profondo per la natura e suoi frutti. Una passione ereditata dalla nonna Blandina.

Dal 2009, anno in cui Benedetta ha iniziato a postare i suoi video su Youtube, raramente la food expert ha mostrato momenti di vita quotidiana insieme all’amato marito, essendo di natura molto riservata. Ecco perché una recente foto che la ritrae insieme a lui sdraiata su un letto ha lasciato i fan letteralmente senza parole.

Benedetta Rossi a letto con il marito: la foto fa impazzire i fan

Nella foto in questione Benedetta e il marito Marco si mostrano in un momento di completo relax avvolti tra le lenzuola del loro letto di casa (ma completamente vestiti). Entrambi sfoggiano un sorriso rilassato e sereno. “Ci siamo presi qualche giorno tutto per noi”, ha scritto la Rossi a corredo della foto.

I fan hanno subito inondato di like il post e i commenti sono stati entusiasti. “Avete fatto bene!” ha commentato Sandra Milo. Anche Antonella Clerici ha commentato la foto con un semplice cuoricino e tante mani che applaudono. “Bravissimi! Ve lo meritate, siete dolcissimi!”, ha scritto una fan.

L’amore tra Benedetta Rossi e il marito Marco dura da moltissimo tempo. I due si sono conosciuti quando erano ancora molto giovani e nel 2009 si sono uniti in matrimonio. Dieci anni dopo, nel 2019, hanno rinnovato i loro voti nuziali sposandosi “di nuovo” alle Hawaii. La loro complicità è evidente, anche nelle foto che Benedetta pubblica talvolta online.

In queste foto i due sono sempre impegnati a svolgere attività insieme, che sia cucinare, prendere il caffè al mattino o semplicemente godersi il sole durante le vacanze estive. Marco e Benedetta sono soci nel progetto social della food blogger e Marco è sempre stato il suo primo sostenitore. Anche se la coppia non ha mai avuto figli, i due sono da anni accompagnati in tutte le attività quotidiane dal loro cagnolone, Nuvola, non più giovanissimo ma ancora pieno di vita, che è sempre con loro e li segue durante le vacanze e nel tempo libero.