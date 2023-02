Damiano Carrara alla guida di un colosso: la battuta del figlio della Parietti è virale

Damiano Carrara è tra i pasticceri italiani più noti a livello internazionale. Giudice di Bake off Italia e co-conduttore insieme a Tommaso Foglia di Cake star, ha un vasto seguito di fans.

Talentuoso e di bell’aspetto Damiano ha fatto una lunga gavetta prima di affermarsi nel suo ruolo ed oggi non solo è considerato una star della pasticceria, ma è anche titolare di alcuni store “Atelier Damiano Carrara” presenti in alcune prestigiose capitali nel mondo. La scorsa estate è convolato a nozze con Chiara Maggenti, la donna che in poco tempo lo ha conquistato facendolo innamorare perdutamente. I due sono stati protagonisti di una cerimonia romantica con tanto di tramonto che si è tenuta a A Buti, nella Valle di Badia, in provincia di Pisa: un evento organizzato tenendo conto di ogni dettaglio e dove erano presenti amici e famigliari. Assente tra gli invitati Benedetta Parodi che ha con Carrara un rapporto sincero di amicizia.

Il popolare pasticcere era al settimo cielo e sui suoi social ha condiviso tutta la sua gioia, ha fatto anche sapere di aver preparato lui stesso la torta nuziale: del resto non poteva essere altrimenti. Oggi Damiano è impegnato nelle fasi finali di Cake Star, un programma che ama particolarmente. Di origine toscana, terra a cui è particolarmente affezionato, Damiano è molto attivo sui social. Il suo profilo Instagram è aggiornato quasi quotidianamente. Il pasticcere condivide scatti del suo lavoro, ma anche di vita privata e non manca di mostrare i paesaggi bellissimi legati alla sua terra e non solo.

Recentemente è apparso alla guida di un trattore gigante in Franciacorta, un’immagine che rivela la passione di Damiano per la natura e per le cose buone. Lo scatto ha suscitato una serie di commenti positivi e alcuni anche ironici. Tra questi quello di Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti che ha paragonato Carrara a Renato Pozzetto nel ruolo de Il Ragazzo di Campagna: “Il ragazzo di campagna” il tutto accompagnato da una serie di emoticon sorridenti.

Damiano Carrara: “La mia dieta? I dolci! Ecco come mi tengo in forma”

Damiano Carrara nonostante trascorra le sua giornate tra i dolci e tante golosità ha una forma fisica perfetta. Ci tiene molto alla sua persona, ma non nega di amare molto quello che fa. In una recente intervista rilasciata alla Gazzetta ha rivelato il suo segreto per tenersi in forma, la risposta ha lasciato tutti basiti e increduli: “Mi sveglio tutti i giorni prestissimo, bevo un caffè e mi alleno per circa un’ora. Poi una doccia e la giornata inizia. Può succedere che un giorno o due non riesca ad allenarmi per i tanti impegni ravvicinati ma cerco sempre di fare qualcosa, è importante.”

Ed è proprio grazie all’allenamento costante che può permettersi di non seguire una dieta ferrea e può invece mangiare dolci tutto il giorno: “La mia dieta è dolci dalla mattina alla sera! Oggi stavo lavorando al nuovo libro che sto preparando e mi sono scofanato cannoli, babà… di tutto! La cialidina dei cannoli sottile e bella friabile, era una bomba!”