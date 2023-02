Giovanna Civitillo e Amadeus pazzi di lui: la foto sorprendente conquista tutti

Amadeus e la sua Giovanna hanno condiviso con i fan uno scatto che ha subito conquistato il popolo del web: la coppia è davvero al settimo cielo per la sua presenza nella loro vita.

Nato a Ravenna nel 1962, Amadeus è senz’altro uno dei volti più amati del mondo dello spettacolo italiano. Ha infatti raggiunto la notorietà nel piccolo schermo grazie ai numerosi programmi televisivi a cui ha magistralmente presto parte. Dagli ultimi anni, è il conduttore e diretto artistico del Festival di Sanremo e oggi è sempre più attivo nel palinsesto Rai.

C’è grande attesa per l’edizione 2023 della kermesse canora più importante dell’anno, e l’attenzione è intanto focalizzata anche sul profilo social in comune di Amadeus e Giovanna.

La loro storia d’amore è nata così

Il presentatore è stato in passato sposato con Marisa Di Martina, da cui ha avuto la sua primogenita Alice. Quest’ultima è infatti nata nel 1997 e ha di recente conseguito una laurea in Fashion Business presso l’Istituto Marangoni di Milano. L’incontro con Giovanna Civitillo è avvenuto durante il quiz game L’Eredità, che è stato per anni condotto dallo stesso Amadeus. Lei vi ha infatti partecipato in qualità di ballerina, diventando nota per la celebre ‘scossa‘.

I due si sono innamorati e hanno iniziato una storia d’amore, da cui è nato nel 2009 il figlio José Alberto. La coppia ha così deciso di pronunciare il fatidico sì e, dieci anni dopo, di rinnovare le promesse nuziali in Chiesa. La famiglia vive oggi nella zona centrale di Milano, ma ha anche una grande casa a Roma. Entrambi si mostrano sempre molto innamorati e felici, e non possono fare a meno di mostrare il loro amore a tutti i fan.

Attivissimi sul web, Amadeus e Giovanna pubblicano spesso scatti che ritraggono la loro quotidianità e la loro intensa attività lavorativa. Il loro profilo Instagram vanta infatti la presenza di migliaia di followers, che dimostrano loro sempre un grandissimo affetto. I due hanno adesso postato una fotografia che ritrae qualcuno a cui tengono molto.

Sui loro social appare lui

Amadeus e Giovanna Civitillo condividono spesso con i fan i momenti speciali della loro vita famigliare, e stavolta hanno pensato bene di pubblicare una fotografia del loro adorabile cane Kira. Il cucciolo appare infatti spesso sui loro profili social, e sia la coppia sia il loro figlio José Alberto sono davvero molto legati al loro amico a quattro zampe.

“Mi sento leggermente osservata“, hanno poi scritto come didascalia del post, “sorvegliata speciale anche in bagno“. Kira ha senz’altro attirato l’attenzione di tutti i followers, che non hanno perso l’occasione per commentare il post e per scrivere qualche messaggio di affetto. “Sempre più bella“, ha infatti scritto uno di loro. E ancora: “Sei bellissima”, “Che bel musetto simpatico”, “E’ un amore”.

Tutta Italia sta intanto attendendo con impazienza l’edizione 2023 del Festival di Sanremo, che sarà chiaramente – anche quest’anno – condotto da Amadeus e che vedrà la partecipazione di numerosi Big e ospiti. Tutti loro saranno infatti pronti ad intrattenere ed emozionare il grande pubblico italiano.