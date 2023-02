Vorresti mangiare di meno e non ci riesci? C’è un solo metodo per farlo ed è questo

Riuscire a mangiare di meno è un obiettivo che tutti vorrebbero raggiungere e a tal proposito può essere utile sapere che esiste un metodo infallibile per riuscirci.

Mantenersi in forma è un obiettivo che tutti dovrebbero perseguire non solo per una questione estetica ma anche e soprattutto per motivi legati alla salute. Mantenere il proprio pesoforma, infatti, risulta essere estremamente importante nella prevenzione di problemi molto seri quali possono essere, ad esempio, l’obesità, il cancro come anche le patologie a carico del sistema cardiovascolare.

Ciò detto, per molti risulterà utile sapere che esiste un metodo per evitare di mangiare che si rivelerà particolarmente efficace e che dunque vale la pena di mettere in pratica. Di seguito vi forniamo tutte le informazioni al riguardo soffermandoci su uno studio condotto da un gruppo di ricercatori della Cornell University di New York.

Mangiare di meno è possibile: il metodo infallibile secondo gli esperti

Uno stile di vita sano passa anche dall’alimentazione. In particolare, gli esperti consigliano di seguire una dieta equilibrata povera di grassi e zuccheri in favore di alimenti ricchi di fibre, proteine e sali minerali. Molte persone però fanno non poca fatica a mantenere il proprio pesoforma e per questo sono alla ricerca di un metodo efficace per riuscire a mangiare di meno.

A tal proposito, è molto interessante analizzare il risultato a cui sono giunti gli esperti che hanno condotto uno studio a cui hanno preso parte quasi 100 studenti. Nello specifico, questi sono stati suddivisi in due gruppi: ai partecipanti al primo gruppo è stato assegnato un locale particolarmente disordinato e disorganizzato, con un piano cottura sporco; il secondo gruppo al contrario è stato messo in un ambiente pulito e ordinato provvisto di una cucina ben organizzata.

Successivamente, ad ognuno dei partecipanti è stato chiesto di rispondere ad un questionario e di eseguire dei test: nel mentre sono stati serviti loro degli snack. Ebbene, il risultato emerso è davvero sorprendente dal momento che coloro che vivevano in un ambiente più sporco hanno finito per mangiare di più, in media 53 kcal a testa rispetto agli altri partecipanti del secondo gruppo.

Secondo i ricercatori americani questo risultato può essere compreso tenendo conto del fatto che quando si vive in un ambiente particolarmente sporco e disorganizzato, i livelli di stress tendono ad aumentare fino a divenire fuori controllo. Proprio questo fenomeno spiega la tendenza degli studenti del primo gruppo a mangiare di più rispetto all’altro. Alla luce di quanto appena detto dunque, il consiglio è quello di cercare di vivere in un luogo il più possibile pulito e ben organizzato: in questo modo infatti è possibile ridurre al minimo gli attacchi di fame e mantenere un peso ideale, a beneficio non solo della propria silhouette ma anche dell’organismo.