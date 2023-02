Il freddo è arrivato ed in tanti per combatterlo si coprono sino alle orecchie. Può sembrare uno scherze, ma non lo è. Sono moltissime le persone che non rinunciano a sciarpe, cappelli, guanti e le indispensabili calze.

C’è infatti una credenza dura a morire nata qualche anno fa e che ancora padroneggia, quella secondo la quale indossare le calze riscaldi tutto il corpo.

C’è chi giura che uscire senza le calze sarebbe un po’ come essere completamente nudi, poiché si avvertirebbe più prepotentemente il freddo. Ma quanto c’è di veritiero? Davvero indossarle aiuta ad aumentare la temperatura di tutto il corpo?

Indossare le calze aumenta la temperatura corporea? Quanto c’è di vero?

In Italia da qualche settimana il freddo si è abbattuto in modo repentino e deciso. Le temperature sono scese drasticamente ed in tanti stanno affrontando l’inverno rigidissimo grazie all’ausilio delle calze. Come accennato può apparire come ironico, ed invece così non è. C’è una diceria che anno dopo anno si ripresenta, tanto che in molti credono fermamente che abbia un fondo di verità. Si tratta del cosiddetto “mito delle calze”. Ma di cosa si tratta e perché ha tanto successo?

Il crollo delle temperature è avvenuto in modo improvviso e in molti non erano preparati. Ma ora che il clima sembra essersi assestato e che il freddo perdura ancora per un po’, tanti sono corsi ai ripari, cercando soluzioni per non patire troppo il freddo. Ecco allora che è stata “rispolverata” una vecchia credenza popolare, secondo la quale indossare le calze riscaldi immediatamente tutto il corpo. C’è chi giura che sia così, ma è la verità?

La scienza spiega che quando si indossano le calze accade che…

Molte persone sostengono che tenere i piedi ben al caldo, indossando delle calze, protegga dal freddo poiché provoca un aumento della temperatura corporea. Ma cosa c’è di vero? In realtà si tratta di una semplice “percezione”. Così come si legge sulle pagine di Focus, infatti, indossare le calze produce un’immediata sensazione di benessere e di riscaldamento poiché i piedi sono, insieme alla mani, la parte del corpo attraverso la quale avviene lo scambio termico con l’esterno.

Inoltre le mani ed i piedi gestiscono la termoregolazione, ecco perché quando fa freddo e si indossano le calze si avverte un’immediata sensazione di calore. La “leggenda” per cui i calzini alzerebbero la temperatura corporea è dunque vera per metà: sono i piedi e le mani i centri attraverso cui il corpo adatta la propria temperatura a quella esterna e banalmente l’aumento avverrebbe anche se, al posto delle calze, ci si coprisse con una coperta.