Se sei una mamma puoi avere subito 400€ di bonus: come richiederli

Sapevi che puoi avere 400€ di bonus se sei una mamma? Richiederli è facilissimo: ecco tutti i passaggi che devi seguire per poter fare domanda.

Essere mamma, al giorno d’oggi, risulta essere spesso difficile. Sempre più donne, a causa della mancanza di lavoro o di una condizione economica non favorevole, rinunciano alla maternità o la ritardano sempre di più, nella speranza di un futuro migliore per i propri bambini.

Questo spesso è oggetto di ‘critiche’ e lamentele da parte di estranei e va ad incidere molto anche sul bilancio della natalità del nostro Paese. Per questo motivo, ogni anno, si cerca di aiutare le mamme in difficoltà, soprattutto economicamente, garantendo loro bonus di cui usufruire nei primi anni di vita del proprio bambino. Pannolini, latte, visite, giochi e qualsiasi cosa sia necessaria per la perfetta crescita del bambino. Vediamo allora, se sei una mamma, come puoi ottenere 400€ di bonus per il tuo bambino.

Finalmente erogati circa 400€ di bonus per le mamme: ecco in cosa consiste e cosa devi fare per ottenerlo

Il bonus di 400€ di cui parliamo riguarda il neonato ed in particolare l’acquisto del latte artificiale. Quest’ultimo non è altro che un aiuto che lo Stato vuole dare a tutte quelle mamme che non hanno la possibilità di allattare al seno il proprio bambino; certo, il latte materno è molto più nutriente e soprattutto molto più economico, mentre quello artificiale è molto dispendioso, senza contare il fatto che il bambino ne ha bisogno fino ai 6 medi di vita. Per questo motivo lo stato ha deciso di mettere a disposizione questo bonus per le mamme.

Come ogni bonus che si rispetti, anche quest’ultimo ha bisogno di alcuni requisiti per essere richiesto. Tra questi, ovviamente, non può mancare la dichiarazione dell’ISEE che non deve superare circa 30.000€ all’anno e la certificazione medica che si ha qualche motivo, accertato, per cui non si può allattare. Tra questi rientrano diverse malattie per cui il latte non riesce ad essere prodotto, la mastectomia dovuto alla rimozione di un tumore, alcolismo o droga e la morte della madre naturale (in quel caso a beneficiarne sarà il padre).

La domanda deve essere presentata al proprio comune entro il 31 marzo 2023; rientrano nella possibilità di rimborso della domanda tutti i nati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre dello stesso anno. Ovviamente se i requisiti sono corretti, non dovrebbero esserci problemi per il rimborso o per l’erogazione stessa, ma ad ogni modo è sempre bene rivolgersi agli uffici di competenza del proprio comune.

Il governo Meloni inoltre si sta muovendo per ridurre al minimo l’IVA sui prodotti per i neonati; c’è stata già una diminuzione dell’IVA di circa il 5%, a partire dal 1° Gennaio 2023, per quanto riguarda farine, semolini e prodotti per lo svezzamento. Questa manovra potrà essere attuata anche per quanto riguarda il latte in polvere o latte artificiale.