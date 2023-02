“Ti prego mangia…”: Belen, appello “disperato”, interviene la mamma

Belen Rodriguez non manca mai l’occasione per far parlare di sé. Oltre che sul piccolo schermo, infatti, la showgirl argentina è anche molto attiva sui social, dove spesso pubblica scatti di famiglia, ma anche foto che mettono in risalto tutta la sua sensualità. Ma proprio quest’ultime hanno suscitato qualche polemica da parte dei suoi followers per il suo aspetto fisico.

La bruna argentina conquista sempre tutti, questo è certo. Belen Rodriguez conta un gran seguito sui social, dove è molto attiva nonostante i mille impegni della routine quotidiana. Adesso la showgirl ha deciso di fare la mamma quasi a tempo pieno e questo le toglie parecchie energie e pare sia dimagrita abbastanza. Ecco l’appello quasi disperato dei social nei suoi confronti e del suo aspetto fisico.

Questo sembra essere un periodo particolarmente felice per Belen Rodriguez. Da quasi un anno, infatti, ha finalmente ritrovato la sua stabilità sentimentale a fianco di quello che è sempre stato suo marito, Stefano De Martino. Le due relazioni avute nel frattempo, seppur importanti e una delle quali l’ha resa mamma per la seconda volta, non sono state abbastanza per cancellare il pensiero del suo primo amore. Quello che ancora oggi le fa battere il cuore. Ed è per questo che è tornata proprio tra le braccia del padre del piccolo Santiago. Adesso però la Rodriguez ha anche una seconda figlia, nata dalla relazione con Antonino Spinalbese, che spesso rende partecipe anche dei suoi filmati social e che ama tantissimo. Adesso che gli impegni televisivi sono quasi terminati per questa stagione, Belen ha più tempo per i suoi piccoli e non si ferma un attimo. Nelle ultime settimane però la showgirl ha fatto preoccupare i suoi followers, che hanno notato un’eccessiva magrezza.

Belen Rodriguez troppo magra? Interviene mamma Veronica

Sono stati molti i followers che sotto uno degli ultimi scatti della conduttrice argentina ha rimarcato quanto ultimamente si sia dimagrita ulteriormente. “Belen, mangia la pasta, ti prego! Sei bellissima ma quelle gambe secche no! Da buona latina metti un po’ di forme”, scrive un utente seguito da una valanga di commenti che aprono quasi una polemica. Eppure, pare che la showgirl non stia seguendo una dieta rigida, considerando anche i piatti abbondanti che condivide sui social. Per questo, anche mamma Veronica è voluta intervenire per tranquillizzare il suo pubblico.

“Lei è così! E per quello che è così bella! Ha le gambe di una ragazza!”, ha prontamente replicato Veronica Cozzani. Belen Rodriguez non si starebbe ponendo alcuna limitazione a tavola, anzi mangia il giusto. La sua sembra essere proprio costituzione e nient’altro. Probabilmente anche le faccende quotidiane la tengono sempre impegnata e adesso che fa quasi la mamma a tempo pieno non sta mai ferma e questo influirà sul suo metabolismo. Inoltre, dopo il parto di Luna Marie, la showgirl ha iniziato a praticare regolarmente pilates, abbandonando così i suoi allenamenti di CrossFit. Per tornare però in fretta in forma, la conduttrice de Le Iene ha ricorso a un piccolo aiuto. Si chiama Emsculp ed è un procedimento che si serve dell’energia elettromagnetica per eliminare i grassi in eccesso e recuperare in fretta la silhouette.