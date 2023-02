Vieni sempre male in foto? Prova questi trucchetti e non ti capiterà mai più

Con questi trucchetti dirai addio a foto sformate in cui vieni sempre male: provali subito e vedrai la differenza, saranno perfette.

Viviamo in un’epoca in cui tendiamo a mostrare ogni singola cosa che ci capita e che facciamo durante la giornata. Con l’arrivo dei sociali sui nostri dispositivi mobili, ogni occasione sarà buona per mostrare ai nostri amici virtuali quello che ci sta accadendo in quel preciso istante.

Una situazione, che in alcuni casi è diventata una vera e propria ossessione, per altri addirittura una fonte di guadagno anzi, più si metteranno in piazza le proprie cose personali e più il ‘pubblico’ sembrerà apprezzare la cosa. Sembrano ormai lontanissimi i tempi in cui usavano rullino e macchia fotografica per ricordare i momenti più belli della nostra vita, adesso fra selfie, video ricordo e post, saranno gli altri a ricordarsi di noi.

Prova questi semplici trucchetti e le foto verranno perfette

Sicuramente non vogliamo ghettizzare chi decide di usare in modo continuativo i social, anzi, se fatto nel giusto modo è anche uno svago e permette di poter stringere anche nuovi rapporti. Quello che però conta realmente è farne un buon uso senza mai esagerare. Una tra le cose che più si usa fare e che poi si andranno a condividere sui propri profilo, sono selfie a volontà. Ogni momento sarà quello perfetto per poter postare uno scatto anche se in alcuni casi (diciamoci la verità) saranno venuti talmente male da decidere poi di non pubblicarli più.

Ebbene, tutto questo da oggi non accadrà mai più, perché grazie ad alcuni trucchetti che vi mostreremo tra poco, tutti i vostri selfie da oggi in poi saranno perfetti e non ci sarà più nessuna vergogna a mostrarli. Basteranno delle piccolissime accortezze e anche i profili meno fotogenici diventeranno dei veri modelli da copertina.

Di certo nessuno di voi è fotografo e non sempre sarà facile trovare la posa perfetta, lo sfondo ideale e la luce al punto giusto, ma se già mettete in pratica questi piccoli consigli che stiamo per svelarvi riuscirete a vedere sin da subito la differenza.

Per prima cosa, mostrare sempre il vostro profilo migliore, abbiamo tutti un lato del viso più simmetrico rispetto all’altro e sarà quello il vostro punto di forza. Non serrate i denti, ma cercate di avere un viso rilassato aiutatevi pensando a qualcosa che vi crea piacere. Occhi sempre ben aperti e per farlo sbattete le palpebre ripetutamente prima dello scatto, in questo modo i vostri occhi saranno ben visibili. Infine, mento leggermente sollevato e girato di lato con questa posizione riuscirete ad ottenere selfie da paura. Allora cosa aspettate? Provate subito questi trucchetti e vedrete che foto perfette pronte per essere postate.