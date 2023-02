Città italiane, ecco le più belle da visitare in inverno: sorpresa in cima alla classifica

Volete concedervi un weekend di relax per San Valentino, o avete bisogno di staccare dal tran tran quotidiano? Scopriamo le migliori città italiane da visitare nel periodo invernale.

Il momento migliore per viaggiare è il periodo primaverile ed estivo, ma è sempre vero? No, non è necessario avere il meteo dalla propria parte per godersi un weekend divertente e rilassante. L’Italia è famosa in tutto il mondo per la sua ricchezza di città d’arte, per l’architettura e i paesini fiabeschi. E non solo: il Belpaese offre delle vere e proprie perle dal punto di vista naturalistico, con i suoi scorci mozzafiato.

La vacanza in inverno è sempre associata alla settimana bianca, ma anche la città riesce ad offrire delle esperienze sempre nuove e attività coinvolgenti. Basta munirsi di sciarpa, cappello e guanti e lasciarsi incantare da posti stupendi, pieni di cose da fare in ogni condizione meteorologica.

Inoltre San Valentino si avvicina, inesorabile. Avete già pensato al regalo da fare al/la partner? Potreste decidere di optare per un weekend fuori porta, in una di queste splendide città italiane, che Skyscanner ha riunito in una classifica. Il primo posto vi sorprenderà!

Al 15° posto troviamo Verona, la meta più romantica in assoluto in questo periodo dell’anno. Potrete visitare il famoso balcone di Romeo e Giulietta, e deliziare gli occhi e le papille gustative al mercato settimanale di Piazza delle Erbe per poi recarvi sul ponte scaligero di Castelvecchio per un incantevole tramonto. Una meta decisamente romantica!

Le città del Nord in cui passare un weekend romantico

Restando al Centro-Nord, perché non visitare una delle splendide città che si affacciano sul lago di Garda? Ognuna è incantevole a modo suo, ma Limone del Garda offre paesaggi da cartolina ovunque si guardi. Se invece avete proprio bisogno di rigenerare la mente e il corpo provato dal rigido freddo invernale, una capatina alle terme di Salsomaggiore, sulle colline parmensi, farà al caso vostro.

Sempre per il Nord Italia, una delle mete consigliate per l’inverno è Bologna: la celebre città universitaria è sempre piena di eventi culturali e gastronomici per tutte le tasche e per tutti i gusti, e siamo sicuri che non vi deluderà.

Oppure potreste scegliere Trento, il capoluogo che riesce meglio di tutte a coniugare bellezza architettonica e naturale: per ripararsi dal freddo, potreste decidere di rifugiarvi nei musei MUSE e MART. Se invece la neve è vostra amica e preferite una località sciistica, Madonna di Campiglio è lì a due passi ed è proprio il posto che fa per voi.

Cosa c’è di meglio del cibo per riscaldarsi il corpo e l’anima? E se questo è a base di formaggio, insomma, non abbiamo di meglio da chiedere… Concedetevi una fondue ad Aosta, dopo aver visitato la Porta Pretoria, il Teatro e l’Anfiteatro Romano.

Le città italiane, belle in ogni stagione

O ancora, se volete spostarvi leggermente a sud, la città di Alba è una perla delle Langhe piemontesi, che saprà accogliervi come solo un ottimo calice di rosso riesce a fare. Ovviamente, essendo a solo un’ora da Torino, vale la pena fare una capatina in città: se siete fortunati, riuscirete anche a guardare le Luci d’artista, l’installazione che illumina la meravigliosa città nel periodo invernale.

E se vi proponessimo una città tipicamente associata alle vacanze estive? No, non siamo impazziti. Cagliari è una città che si affaccia sul mare, è vero, ma è ricca di bellezze artistiche e naturali di cui si può godere in ogni periodo dell’anno. Perdetevi nella Cittadella dei Musei e fate il pieno di cultura!

Nel Centro Italia, abbiamo delle città rappresentanti di tutto rispetto. La città etrusca di Sutri, nella provincia di Viterbo, ricca di storia e racconti affascinanti, offre un’esperienza che vi farà viaggiare indietro nel tempo. L’Italia, si sa, è il paese delle città d’Arte, quindi non mancheranno edifici storici, monumenti, musei da visitare neanche ad Ascoli Piceno e Spoleto.

Andiamo ora in Abruzzo: la versatilità dell’offerta turistica di questa regione è rinomata e, anche se stiamo considerando solo mete “invernali”, la prima città in classifica non è una città di montagna: in quel caso, dovreste preferire Pescocostanzo, a 1400 s.l.m., un luogo magico e ricco di tradizione, perfetto per gli amanti della neve con i suoi resort attrezzati.

Allora, quale città di è conquistata la vetta del podio? Sappiamo che è in Abruzzo, ma non è esattamente una città di montagna: stiamo parlando di Sulmona, la città di Ovidio. Il centro storico vi farà innamorare, con le sue viuzze instagrammabili e i meravigliosi palazzi storici, belli fuori e dentro. Dopo aver ammirato il tramonto all’acquedotto medievale, l’ottima cucina regionale sarà un delizioso epilogo ad una fuga romantica.

Che ne dite, avete scelto la vostra prossima meta?