Tiktoker annuncia l’arrivo del terzo figlio, ma gli utenti notano qualcosa che non va

Famoso tiktoker annuncia a tutti l’arrivo del terzo figlio, ma il dettaglio non sfugge agli utenti: il particolare sconvolgente.

Innamoratissimi ed in attesa di un figlio, o forse no? Sta sollevando non poche polemiche e ha lasciato milioni di persone letteralmente a bocca aperta, l’annuncio di un famoso tiktoker che, sulla piattaforma social, ha rivelato di essere in attesa del terzo figlio dalla sua ‘compagna’.

Fin qui nulla di strano se non fosse che un dettaglio delle immagini diffuse online dal ragazzo hanno generato un’ondata di sgomento nei suoi follower e poi in moltissimi altri utenti quando la storia è diventata virale.

Il giovane aveva annunciato pochi mesi prima di aver, dopo un lungo periodo trascorso da single, trovato finalmente l’amore della sua vita. La ragazza in questione si chiama Natalia e nelle ultime ore il tiktoker che vive in Colombia ha fatto un ulteriore annuncio: rivelando che Natalia sarebbe incinta del loro terzo figlio.

Tiktoker rivela: “Terzo figlio in arrivo”. Ma il dettaglio genera sgomento

Cosa c’è di strano dunque? Il fatto è che Natalia non è un essere umano: non si tratta infatti di una persona in carne ed ossa bensì di una bambola a grandezza naturale che somiglia ad una ragazza e che il tiktoker trucca e veste personalmente per modificarne il look in base ai suoi gusti. Anziché tenere questa inconsueta relazione privata, il ragazzo ha però deciso di condividerla con gli altri attraverso la piattaforma social arrivando anche a dichiarare che Natalia sarebbe in dolce attesa, fatto questo chiaramente impossibile.

Molti utenti già da tempo consideravano “assurda e fuori da ogni logica” questa relazione mentre altre persone hanno sostenuto il tiktoker dichiarando che ognuno è libero di fare ciò che desidera; per alcuni mesi il giovane ha raccontato quelli che sarebbero stati i suoi progetti futuri con Natalia, ma il nuovo annuncio ha generato moltissimi commenti negativi.

Si è mostrato in compagnia della bambola indossando, sia lui che lei, de maglie abbinate con le scritte “Papà di Sammy” e “Mamma di Sammy” a confermare dunque non solo l’arrivo di un figlio ma anche che la coppia avrebbe già deciso per lui il nome. Oltre 300mila utenti hanno guardato l’annuncio reagendo in maniera molto discordante.

C’è chi l’ha presa con ironia con commenti di presa in giro come “congratulazioni amico, vorrei essere così fortunato”, oppure “finalmente un membro della famiglia” o ancora “un parto con taglio cesareo o naturale?”. Ma c’è anche chi non ha reagito bene spiegando all’uomo che probabilmente dovrebbe prendersi del tempo per capire cosa lo abbia portato ad arrivare a questo punto, chiedendo magari un sostegno psicologico. E una piccola fetta di utenti che invece appoggiano la sua decisione di amare una bambola.