Cibi che ti sollevano il morale: ecco quali non dovrebbero mai mancare sulla tua tavola

Il benessere del corpo passa anche da una buona salute mentale: ecco i cibi che sollevano il morale e che è quindi bene conoscere.

Molte persone tendono a soffermarsi solamente sul benessere fisico tralasciando quello mentale. In realtà, si tratta di un aspetto importante che non può essere sottovalutato. A tal proposito, può essere utile sapere che esistono dei cibi che consentono di sollevare il morale e che dunque gli esperti consigliano di introdurre regolarmente nel proprio regime alimentare. Si tratta, a conti fatti, di alimenti in grado di favorire una buona salute mentale e che devono essere presenti tutti i giorni sulle nostre tavole.

In questo articolo andremo a fornirvi tutti i dettagli in merito a quelle che sono le conclusioni a cui si è giunti in seguito alle varie ricerche condotte sulla connessione tra dieta e salute mentale. Si tratta di informazioni particolarmente interessanti che mirano ad aumentare la consapevolezza di ognuno di noi su ciò che mangiamo e sui suoi effetti sull’umore.

Cibi che sollevano il morale: ecco quali sono

La salute mentale è un argomento che spesso è messo in secondo piano rispetto al benessere del corpo. Si tratta però di un grave errore dal momento che per stare bene fisicamente è fondamentale essere di buon umore. A tal proposito, è importante sapere che ci sono alimenti che consentono di evitare di essere colti da ansia e stress. Stando a diversi studi scientifici, infatti, in base a ciò che mangiamo è possibile favorire una buona salute mentale.

In particolare, è stato scoperto che seguire una dieta ricca di vitamine e sostanze nutritive può causare attacchi di cattivo umore. Spesso, peraltro, si finisce per ricorrere al cosiddetto cibo spazzatura che alla fine finisce per farci sprofondare ancora più giù, favorendo stati ansiosi e di grande preoccupazione.

Secondo gli esperti invece la scelta dovrebbe ricadere piuttosto su alimenti ricchi di vitamina B. Questa infatti è in grado di favorire una buona salute del sistema nervoso, regolando anche i livelli di zucchero all’interno del sangue. Grazie all’azione di questa sostanza è possibile mantenere un umore stabile, evitando sbalzi e depressione.

Da non sottovalutare è anche il potere della serotonina. In questo caso, si tratta di un neurotrasmettitore che consente di regolare il ritmo sonno veglia, agendo dunque sull’umore. È stato dimostrato infatti che dormire il giusto numero di ore è fondamentale per godere di un’ottima salute mentale. Poi sono anche gli omega 3 che sono essenziali per la salute del nostro cervello. Essi aiutano ad affrontare in maniera più efficace gli stati di particolare stress riducendo l’infiammazione e promuovendo un’attività cerebrale sana.

A conferma di ciò, è importante sottolineare che diversi studi hanno messo in evidenza che una dieta povera di omega 3 finisce per esporre al rischio di andare incontro a depressione e ansia. Infine, è importante anche prestare attenzione al magnesio e alle sue proprietà. Queste in particolare consistono nella capacità di prevenire affaticamento, mal di testa e gli sbalzi d’umore tipici della fase premestruale.