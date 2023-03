Vai a prendere in ritardo i figli? Attenzione, ora arriva la multa immediata

Sei spesso in ritardo quando vai a prendere i tuoi figli a scuola? Fai attenzione, rischi una multa salatissima!

La news sta facendo il giro della rete ed ha sollevato non poche polemiche. Da quando infatti l’indiscrezione è circolata, orde di mamme e di papà hanno iniziato a discuterne. Alcuni hanno preso le distanze dalla proposta di provvedimento, altri ne sono entusiasti. L’idea di applicare una sanzione nel caso in cui i genitori facciano tardi nel prendere i propri figli a scuola è sorta in seguito ad un fatto specifico.

I genitori di bambini frequentanti gli asili nido sono in allarme. Davvero rischiano una multa qualora facciano tardi nel prelevare i figli presso l’istituto scolastico? La risposta è si, e da qualche ora non i fa che parlare d’altro. In men che non si dica è divampata una vera e propria polemica social, in tantissimi si sono fermamente opposti. Di certo è una questione che impone una riflessione profonda, da un lato si cerca di tutelare il benessere psichico dei più piccoli che in taluni casi, soffrono del fatto che la mamma o il papà siano perennemente in ritardo. D’altro canto, i genitori specie quelli che lavorano, si sentono messi ingiustamente sotto accusa, dal resto può capitare davvero a tutti di aver un imprevisto.

In seguito alla vicenda che vede protagonista un bimbo e dei suoi genitori, il Comune di Como ha preso in considerazione l’idea di applicare delle sanzioni amministrative alle mamme ed ai papà che si presentano in ritardo al nido. La normativa vigente dettata dal regolamento dei Servizi per la prima infanzia, sancisce che dopo quattro ritardi al mese, i genitori vengano multati. I ritardi non debbono essere necessariamente consecutivi per far scattare la multa dall’importo di 50 euro.

Si legge poi, che dopo due ritardi non giustificati, il bimbo potrebbe non entrare al nido o il servizio potrebbe essere per lui sospeso il giorno seguente. La commissione consiliare ha approvato il regolamento ma per la delibera finale è necessario attendere il prossimo consiglio. Si sta discutendo inoltre su altre news previste dal regolamento, come quella dell’eliminazione del modulo orario pomeridiano e del modulo intermedio, e la possibilità di dare la priorità ai bimbi appartenenti a famiglie residenti presso il comune di Como i cui genitori siano entrambi lavoratori. Per avere ulteriori notizie in merito è necessario attendere ancora un po’, ma la sola proposta ha suscitato molte polemiche, in tanti non condividono affatto l’ipotesi sanzionatoria.