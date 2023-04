Il rossetto che scegli risalta la tua personalità: è tutto vero

Scegli un rossetto e scopri qual è la tua vera personalità, cosa aspetti? Individua quello che più ti piace e poi leggi le spiegazioni!

Questo simpaticissimo test ti aiuterà a mettere in luce dei lati della tua personalità che non conosci. Ti basterà seguire l’istinto e scegliere quello che più ti piace. Vi è infatti uno stretto collegamento tra le scelte in fatto di make-up e la personalità di ciascuno. Non perdere altro tempo dunque, lascia che il tuo istinto ti guidi e poi divertiti a leggere la spiegazione.

Questo spassoso passatempo che ti proponiamo ti consentirà di far venire in luce gli aspetti più reconditi della tua personalità, quelli che forse non conosci ma che ti guidano nella vita quotidiana. Infatti anche quelle possono sembrarci come delle decisioni banali e che nulla hanno a cha fare con la nostra interiorità, sono invece guidate dell’inconscio, dagli aspetti più reconditi del nostro io.

In più c’è da aggiungere che è ormai un fatto noto, truccarsi è un gesto che viene perpetrato per aumentare l’autostima ed è dunque un’azione che ha un impatto psicologico notevole. Non perdere altro tempo, quale tra questi rossetti indossi con piacere? Quale tra questi acquisteresti? Indicane uno e poi leggi il profilo psicologico ad esso collegato.

Test, scopri chi sei, scegli un rossetto e leggi il profilo assegnato

Se hai scelto il rossetto gloss quello corrispondente all’immagine numero uno, significa che sei una persona estremamente semplice. Ti piace mostrare al mondo la tua vera essenza, senza nascondere nulla di te, questa è la tua più grande forza. Riesci infatti ad esprimere la tua personalità senza farti condizionare dai giudizi o da eventuali preconcetti altrui.

Sei una persona libera ma che ama il rigore, per questo tendi a preferire ambienti formali attraverso i quali poter esprimere il tuo talento. Non ti piace mettere in mostra il tuo aspetto, preferisci apparire curata ed elegante ma senza ostentare.

Se hai scelto l’immagine numero due è quella corrispondente al rossetto rosso, significa che sei una persona ambiziosa, determinata e fortemente concentrata su se stessa. Per te è importante apparire al meglio ed essere ricordata come una persona vincente, per questo tendi ad assumere ruoli di rilievo, perché riesci ad imporre il tuo carisma senza troppi sforzi. Sei una leader nata, con te gli altri si sentono al sicuro, ma talvolta la tua forza può spaventare chi non ha la stessa tempra.

Se hai scelto l’immagine numero 3 significa che sei una donna estremamente femminile, romantica e passionale. Per te l’amore ed i rapporti con amici e familiari vengono al primo posto. Sei il punto di riferimento dei tuoi cari, per loro ci sei sempre ed hai un aspetto profondamente affidabile. Per questo preferisci indossare delle tinte di rossetto neutre ma che diano anche un’ aria di accoglienza e di eleganza.