Hai il gatto? Non accarezzarlo mai così: potrebbe reagire in modo pericoloso

Animale di compagnia unico e speciale, il gatto ama farsi coccolare. In alcuni casi, però, s deve stare attenti: ecco come non va toccato

Il mondo si divide tra chi ama i gatti e chi ama i cani, con una buona parte di persone che li adora entrambi. Chi ha un gatto in casa, conosce sia il suo bisogno di affetto e di coccole e sia la sua autonomia ed indipendenza, imprescindibili e di natura. Un cane, invece, ama stare con il proprio padrone e, se fosse per lui, non trascorrerebbe da solo neanche un secondo della propria giornata. Se appartenete a chi ama i gatti e adorate coccolarli, non fatelo mai in questo modo.

Come per ogni animale, anche i gatti hanno ognuno un proprio carattere. Ci sono quelli che adorano le coccole e che non si staccherebbero più dalle mani dei loro padroni; altri, invece, non amano essere toccati e preferiscono una carezza fugace, senza esagerare. C’è un modo di accarezzarli, però, che andrebbe sempre evitato: l’animale potrebbe reagire molto male.

Se hai un gatto, non accarezzarlo mai così: ecco cosa rischi

A spiegare quali modalità di coccole non andrebbero mai assunte nei confronti di un gatto è la dottoressa Laura Finka, esperta di comportamento felino. A suo dire, anche se ad alcuni piace ricevere le carezze, altri non tollerano alcun tocco o odiano il modo in cui certe persone lo fanno. Se lo tollerano, spesso è solo perché sanno quale può essere la ricompensa, cioè il cibo.

Una zona da evitare assolutamente è la pancia: questa è la parte del corpo in cui ci sono tutti gli organi vitali e, se viene toccata in modo troppo diretto, potrebbe scatenare nel gatto una reazione difensiva. Allo stesso modo, è da non toccare anche la base della coda, quindi la fine della schiena: secondo alcune ricerche, accarezzare i gatti in questa zona può scatenare in loro comportamenti infastiditi.

Per capire qual è il modo e la zona migliore in cui coccolare i nostri amici a quattro zampe, la strada migliore è quella di osservare i loro comportamenti. Se si girano in malo modo verso di noi, se soffiano o mostrano i denti, probabilmente non stanno apprezzando i nostri gesti. Al contrario, se le orecchie e la coda sono rilassati e se gli occhi sono quasi chiusi, significa che stiamo agendo nel modo corretto.